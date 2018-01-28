Каддафи в 2004 году едва не купил 30 % акций МЮ

Бывший глава Ливии Муаммар Каддафи в 2004 году был близок к покупке 29,9 % акций «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал нынешний президент «Кардиффа» Мехмет Далман, в то время работавший финансистом. Далман лично летал в Ливию на переговоры, но стороны в конечном итоге не сошлись по цене.

В 2005 году «Манчестер Юнайтед» купило семейство Глейзеров за 790 млн фунтов. Сейчас манкунианский клуб является самым дорогим в мире и оценивается более чем в 3 млрд евро.

МЮ также стал первым клубом АПЛ, заработавшим 1 млрд фунтов призовых с момента образования Премьер-Лиги (сезон-1992/93).