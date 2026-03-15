Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2001 года

сегодня, 12:59

Московский ЦСКА уступил «Балтике» со счетом 0:1 в матче 21-го тура РПЛ. Таким образом, «армейцы» проиграли 4 матча подряд в РПЛ. Это случилось с командой впервые с апреля 2001 года.

Тогда же был единственный случай, когда ЦСКА начинал календарный год с 3 поражений подряд в чемпионате России.

До «Балтики» ЦСКА также уступил «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (2:3). Последний раз ЦСКА побеждал в РПЛ 29 ноября в матче против «Оренбурга» (2:0).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
nik9373
сегодня в 15:47
Вот, "ЦСКА" проиграл четыре подряд матча и тишина. Ни тебе разговоров про изгнание иностранца и приглашение отечественного специалиста, ни тебе десятка статей (выступлений на ТВ) от экспертов и ветеранов как надо возрождать "команду лейтенантов",обсуждение покупок и продаж, схем, ни сотен комментариев неравнодушных. Тишина.
lotsman
сегодня в 15:04
Если Локомотив сегодня выиграет, то Армейцам войти в лидирующую тройку будет очень сложно.
Брулин
сегодня в 14:43
Не надо было брать Баринова он вредитель. (подтверждение матч на кубок с Краснодаром его не было в составе лучшую игру выдали)
memphis
сегодня в 14:43
Баринов проклятие ЦСКА
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 14:18
    Alex_67
    сегодня в 14:16
    Есть шансы улучшить и этот результат...
    Dinamo
    Dinamo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 14:08
    Просто обычно в 99% случаев его прогнозы сбываются ровно наоборот. Поэтому причина неудач ЦСКА кроется именно в этом, возможно :))
    5fer35643q63
    сегодня в 13:53
    Великим командам такое позволяется, борьба со спартаком за 4-5 место надоела, хочется посоревноваться с Акроном или Пари.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 13:52
    Новичками убили Спартак Станковича, шикарный Спартак Станковича, который вчера издевался над травоядным на всю страну
    25процентный клоун
    сегодня в 13:51
      particular
      сегодня в 13:34
      Лезет наружу кропотливая работа тренера, результаты сборов и инертность ряда персонажей в проигранных матчах... Команды нет, решал нет, удачи нет...
      Как говорил Черчесов, "работу работают", а на выходе суета, нервы и поражения...
      пират Елизаветы
      сегодня в 13:24
      давно не было такой кошмарной серии у ЦСКА.
      новички явно сломали командную игру.
      Варвар7
      сегодня в 13:23
      Ну после ещё пары поражений , могут и оргвыводы последовать...
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       