ЦСКА проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2001 года

Московский ЦСКА уступил «Балтике» со счетом 0:1 в матче 21-го тура РПЛ. Таким образом, «армейцы» проиграли 4 матча подряд в РПЛ. Это случилось с командой впервые с апреля 2001 года.
Тогда же был единственный случай, когда ЦСКА начинал календарный год с 3 поражений подряд в чемпионате России.
До «Балтики» ЦСКА также уступил «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (2:3). Последний раз ЦСКА побеждал в РПЛ 29 ноября в матче против «Оренбурга» (2:0).
В очередной раз я был прав. Если бы не лояльность судей осенью, то армейцы обязаны быть ниже Динамо
В очередной раз я был прав. Если бы не лояльность судей осенью, то армейцы обязаны быть ниже Динамо
Как говорил Черчесов, "работу работают", а на выходе суета, нервы и поражения...
Как говорил Черчесов, "работу работают", а на выходе суета, нервы и поражения...
новички явно сломали командную игру.
новички явно сломали командную игру.