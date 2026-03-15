ЦСКА проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2001 года

сегодня, 12:59

Московский ЦСКА уступил «Балтике» со счетом 0:1 в матче 21-го тура РПЛ . Таким образом, «армейцы» проиграли 4 матча подряд в РПЛ . Это случилось с командой впервые с апреля 2001 года.

Тогда же был единственный случай, когда ЦСКА начинал календарный год с 3 поражений подряд в чемпионате России.