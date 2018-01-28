«Интер» не удержал победу над СПАЛом

В матче 22-го тура Серии А СПАЛ сыграл вничью с «Интером». Миланский клуб не знает вкуса побед в чемпионате Италии уже 7 матчей подряд. Последний раз «Интер» выигрывал в Серии А 3 декабря в поединке с «Кьево» (5:0).
Феррара, стадион «Паоло Маца».
СПАЛ – «Интер» – 1:1 (0:0)
Голы: Палоски 90 - Викари 48 (аг)
СПАЛ: Мерет, Викари (Бонаццоли 86), Фелипе, Маттьелло (Коста 83), Сионек, Грасси, Ладзари, Куртич, Скьяттарелла (Палоски 75), Вивиани, Антенуччи.
Главный тренер: Леонардо Семпличи.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Весино, Борха Валеро (Рафинья 90+1), Брозович (Гальярдини 87), Кандрева (Эдер 46), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждение: Палоски 90+1.
Судья: Пьеро Джакомелли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Ювентус» обыграл «Кьево» (2:0).