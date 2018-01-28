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«Интер» не удержал победу над СПАЛом

сегодня, 16:26
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)1 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

В матче 22-го тура Серии А СПАЛ сыграл вничью с «Интером». Миланский клуб не знает вкуса побед в чемпионате Италии уже 7 матчей подряд. Последний раз «Интер» выигрывал в Серии А 3 декабря в поединке с «Кьево» (5:0).

Феррара, стадион «Паоло Маца».

СПАЛ – «Интер» – 1:1 (0:0)
Голы: Палоски 90Викари 48 (аг)

СПАЛ: Мерет, Викари (Бонаццоли 86), Фелипе, Маттьелло (Коста 83), Сионек, Грасси, Ладзари, Куртич, Скьяттарелла (Палоски 75), Вивиани, Антенуччи.
Главный тренер: Леонардо Семпличи.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Весино, Борха Валеро (Рафинья 90+1), Брозович (Гальярдини 87), Кандрева (Эдер 46), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Предупреждение: Палоски 90+1.

Судья: Пьеро Джакомелли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура «Ювентус» обыграл «Кьево» (2:0).

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:04
почему литературный шедевр князя спрятали под гнусный спойлер?!)))
аахахах, зачетно всек.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:02
ну Спалу Старидж то забил бы))) берите, картонщики!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:54
Интер поплыл! Икарди надо свалить
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 20:58
    картон вернулся
    картон вернулся ответил вoлгoдoн
    сегодня в 20:00
    вoлгoдoн:
    Тест показал 2 Палоски)
      картон вернулся
      картон вернулся
      сегодня в 19:57
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил Zen-Aku
        сегодня в 19:42
        Zen-Aku:
        Опять 25((( с... п......
        поздравляю)
        Zen-Aku
        Zen-Aku
        сегодня в 19:39
        Опять 25((( с... п......
        Agamaga
        Agamaga
        сегодня в 18:38
        И второй миланский клуб скатился
        вячеслав остапенко
        вячеслав остапенко
        сегодня в 18:38
        Я думал победит Интер жаль что ничья
        112910415
        112910415
        сегодня в 18:06
        мрак и ужас
        BESTjuventus10
        BESTjuventus10
        сегодня в 17:57
        Черносинее недоразумение в своем стиле сыграло. Спал молодцы, если бы не автогол то выиграли бы на классе.
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил juvenale
        сегодня в 17:47
        juvenale:
        а так еще и автогол был)))тогда вообще прикольно
          juvenale
          juvenale ответил Непотопляемый Князь
          сегодня в 17:42
          Непотопляемый Князь:
          Жаль что СПАЛ автогол пропустил. Так бы лучше было.
          а так еще и автогол был)))тогда вообще прикольно
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь ответил juvenale
          сегодня в 17:41
          juvenale:
          хахаххаа кабинетный принтер мимо ЛЧ какая же радость,прихожу сегодня,захожу на сайт,а тут такие новости
          Жаль что СПАЛ автогол пропустил. Так бы лучше было.
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь
          сегодня в 17:41

          juvenale
          juvenale
          сегодня в 17:41
            Непотопляемый Князь
            Непотопляемый Князь
            сегодня в 17:34
              Непотопляемый Князь
              Непотопляемый Князь ответил Ragnar_Lodbrok
              сегодня в 17:23
              Ragnar_Lodbrok:
              Привет! Тебе нравится новый сайт?
              Я что извращенец?)
              Конечно нет. Я на старом сижу.

              Добрый вечер!
              Ragnar_Lodbrok
              Ragnar_Lodbrok ответил Непотопляемый Князь
              сегодня в 17:22
              Непотопляемый Князь:
              Ты шо? Там же Хапоэль.)
              Привет! Тебе нравится новый сайт?
              Непотопляемый Князь
              Непотопляемый Князь ответил DEIVID
              сегодня в 17:18
              DEIVID:
              Ха ха, воспитанник Милана забивает важный гол, сравнивая счет и добывая ничью, а убогий воспитанник интерка забивает автогол, помогая Наполи сравнять счет.
                Непотопляемый Князь
                Непотопляемый Князь ответил КЭТиК
                сегодня в 17:10
                КЭТиК:
                Катастрофическая потеря очков.
                Согласен, а ведь СПАЛу надо отрываться от зоны вылета. Аха-ха)
                nikolah
                nikolah
                сегодня в 17:10
                просто бездари,других слов нет,Спал смотрелся солиднее
                Непотопляемый Князь
                Непотопляемый Князь ответил susanin ultrazenith
                сегодня в 17:10
                susanin ultrazenith:
                Через пару сезонов в Серии С окажется!
                И даже там он будет 6-10. Аха-ха)
                DEIVID
                DEIVID
                сегодня в 17:09
                Ха ха, воспитанник Милана забивает важный гол, сравнивая счет и добывая ничью, а убогий воспитанник интерка забивает автогол, помогая Наполи сравнять счет.
                susanin ultrazenith
                susanin ultrazenith ответил Непотопляемый Князь
                сегодня в 17:07
                Непотопляемый Князь:
                Ну а ты как хотел? КлуП то великий)
                Через пару сезонов в Серии С окажется!
                КЭТиК
                КЭТиК
                сегодня в 17:06
                Катастрофическая потеря очков.
                Непотопляемый Князь
                Непотопляемый Князь ответил susanin ultrazenith
                сегодня в 17:06
                susanin ultrazenith:
                Высоковато слишком будет!
                  susanin ultrazenith
                  susanin ultrazenith ответил Непотопляемый Князь
                  сегодня в 17:05
                  Непотопляемый Князь:
                  Моё почтение. Не совсем так. Они сейчас из-за отскоков забрались неприлично высоко. Им надо занимать свою нишу с 6 по 10 место)
                  Высоковато слишком будет!
                  Санчо Панса
                  Санчо Панса
                  сегодня в 17:05
                  Все голы в этом матче были на счету футболистов СПАЛа! Ну что, Интер на всех порах мчится к чему-то там) Но только не в групповой раунд ЛЧ! С такой игрой о какой ЛЧ может идти речь для нерадзурри? А ведь еще вчера что-то их тиффози бурчали после матча Кьево 0-2 Ювентус)
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