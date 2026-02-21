«Интер Майами» работает над трансфером Каземиро

«Интер Майами» нацелился на трансфер опытного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который по окончании сезона станет свободным агентом и который уже объявил о своём уходе с «Олд Траффорд».
Отмечается, что Каземиро вместе с женой Анной был замечен в Майами, где, по данным источника, оценивает город и инфраструктуру потенциального нового клуба перед принятием решения о будущем. В случае перехода в МЛС он станет уже 28‑м футболистом в истории, кому довелось сыграть и с Криштиану Роналду, и с Лионелем Месси. Ранее Каземиро играл с Роналду за «Реал», а Месси сейчас выступает за «Интер Майами».