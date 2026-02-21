Top.Mail.Ru
«Интер Майами» работает над трансфером Каземиро

вчера, 22:47

«Интер Майами» нацелился на трансфер опытного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который по окончании сезона станет свободным агентом и который уже объявил о своём уходе с «Олд Траффорд».

Отмечается, что Каземиро вместе с женой Анной был замечен в Майами, где, по данным источника, оценивает город и инфраструктуру потенциального нового клуба перед принятием решения о будущем. В случае перехода в МЛС он станет уже 28‑м футболистом в истории, кому довелось сыграть и с Криштиану Роналду, и с Лионелем Месси. Ранее Каземиро играл с Роналду за «Реал», а Месси сейчас выступает за «Интер Майами».

Lobo77
Lobo77
сегодня в 00:20
А че не к верблюдам? Жена не хочет?
Nenash
Nenash
сегодня в 00:18
Бред.. ☝️
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:06, ред.
Ну почему бы и нет... Место из под потолка зарплат освободилось после ухода вроде Бускетса.
shur
shur
вчера в 22:57
...что ещё надо,чтобы встретить счастливую старость с добротным Элем в компании сэра Бэкхема ?!
