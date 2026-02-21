Top.Mail.Ru
«Челси» упустил победу над «Бернли» в матче АПЛ

вчера, 20:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 1:1.

Гол за хозяев забил Жоао Педро (4'). За гостей отличился Флемминг (90+3').

По итогам встречи «Челси» имеет 45 очков (4-е место), у гостей — 19 очков (19-е место).

В следующем матче «Челси» сыграет 1 марта, соперником будет «Арсенал». «Бернли» проведет следующий матч 28 февраля (соперник — «Брентфорд»).

shur
shur ответ azkan (раскрыть)
вчера в 23:07
...Я тебе Бро,по секрету скажу ! Реал с Барсой тоже так умеют!!!
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:35
у Англии судя по всему будет пятое лигочемпионское, но вот что-то Челси упорно не хочет быть на 4-5 и все норовит нырнуть глубже) уже кризисные Ливерпуль и МанЮ которых все похоронили обгонят завтра. а с другой стороны Бернли, понял что если вылетит то уже не вернется лет 30 и решил играть начать)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:21
Челси без удаления не может играть))
Брулин
Брулин
вчера в 21:50
Дело не в тренере.Росеньор создал своей работой 2Xg сегодня и 3 с Лидсом, что еще должен сделать тренер для победы? Дальше своб работу должны делать игроки, ну или хотя бы не лажать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:49
Доигрался Челси до того, что снова упустил победу в матче с аутсайдером, хотя по игре аристократы выглядели лучше.... сильно подвел свою команду Фофана.... стоит отдать должное игрокам Бернли, которые проявили характер и смогли уйти от поражения....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:36
неожиданные осечки Брентфорда и Челси, при чем дома.
для МЮ неплохой вечер.
вот только обыграть Эвертона
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:02
Не запланирована потеря очков для Челси
particular
particular
вчера в 20:40
Недопустимое упущение...
112910415
112910415
вчера в 20:32
матч надо до конца доигрывать !
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:30
Вот этим и отличается АПЛ от остальных чемпионатов, тут никто не может себя чувствовать вольготно до финального свистка, и даже аутсайдеры частенько отбирают очки у фаворитов.
azkan
azkan
вчера в 20:14, ред.
Считаю эту ничью сравнимой с поражением чисто тренерским!

Во-первых зачем держать защитника с карточкой на поле так долго?! Ведь привезет же еще карточку.

Понятно, что Палмера надо было менять еще до удаления. Выпустил Тосина. А вот зачем менять хорошо играющих на верху Педро и Джеймса?!
Ведь понятно было что будут навесы и угловые!

Ужасная игра после 73 минуты! Ошибки Росеньора стоило Челси двух очков!

В первом тайме синие хорошо начали, а потом чуть за упокой не закончили.

Во втором надо было забивать. Но не судьба. А после удаления пропустили такой гол. Никто не опекал игрока Бернли.

4 очка в последних встречах потерятьс аутсайдерами, надо уметь!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:13, ред.
Челси прям как арсенал. Но синие ещё и дома упустили победу. Игру не видел, но результат ужасный. Может из-за удаления, но все же
Гость
