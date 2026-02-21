«Челси» упустил победу над «Бернли» в матче АПЛ

В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 1:1.
Гол за хозяев забил Жоао Педро (4'). За гостей отличился Флемминг (90+3').
По итогам встречи «Челси» имеет 45 очков (4-е место), у гостей — 19 очков (19-е место).
В следующем матче «Челси» сыграет 1 марта, соперником будет «Арсенал». «Бернли» проведет следующий матч 28 февраля (соперник — «Брентфорд»).
Во-первых зачем держать защитника с карточкой на поле так долго?! Ведь привезет же еще карточку.
Понятно, что Палмера надо было менять еще до удаления. Выпустил Тосина. А вот зачем менять хорошо играющих на верху Педро и Джеймса?!
Ведь понятно было что будут навесы и угловые!
Ужасная игра после 73 минуты! Ошибки Росеньора стоило Челси двух очков!
В первом тайме синие хорошо начали, а потом чуть за упокой не закончили.
Во втором надо было забивать. Но не судьба. А после удаления пропустили такой гол. Никто не опекал игрока Бернли.
4 очка в последних встречах потерятьс аутсайдерами, надо уметь!
