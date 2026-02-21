Top.Mail.Ru
«Бавария» одолела «Айнтрахт» в матче немецкой Бундеслиги

сегодня, 19:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Павлович (16') и Кейн (20', 68'). За гостей забивали Буркардт (77', пенальти) и Муинга (86').

По итогам встречи «Бавария» имеет 60 очков (1-е место), у гостей — 31 очко (7-е место).

В следующем матче «Бавария» сыграет 28 февраля, соперником будет «Боруссия». «Айнтрахт» проведет следующий матч 1 марта (соперник — «Фрайбург»).

Capral
Capral
сегодня в 20:37
Всё познается в сравнении, а сравнение- точно не в пользу Кейна, потому что, забивать, самым пропускающим командам- большого ума не надо. Упомекано недавно продлили контракт и он стал одним из самых дорогих игроков Баварии, потому что без него- катастрофа, что и показали матчи Баварии в прошлой ЛЧ...
А нахваливать англичанина в пику кому-то, это так себе, хотя и привычно...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:16, ред.
Благодаря голам Кейна Бавария и выиграла этот матч. Не вижу смысла в сарказме по поводу его голов в ворота самой пропускающей команды бундеса. Тут уместнее задавать вопрос почему мюнхенцы пропускают 2 гола и приводят матч к нервной концовке. Вот реально какой вопрос должен задаваться всяким хвалённым Юпамекано и его партнёрам, наряду с тренером.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:01, ред.
Игры Баварии как товарищеские)) на расслабоне обыгрывают всех подряд, ну пропустили парочку, так пропустили, ни на что не влияет все равно.
В лч глянем на них
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:59
С Киммихом, ничего особенного, тоже, что и всегда.
Capral
Capral
сегодня в 19:57
Вот именно, что одолела, а в концовке, и вовсе могла пропустить...
И что, хваленый Кейн? Забил команде, больше всех пропускающей в Бундесе. И это достойно, в чем ценность голов Кейна, в ворота таких команд? Конечно, столько забивать недокомандам немецкого футбола, можно по три ЗБ за сезон выигрывать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:56
последние 20 мин Бавари просто кошмар.
что с Киммихом?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:55
смогли удержать победу.
Кейн с левой классный гол.
