В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами у хозяев отметились: Павлович (16') и Кейн (20', 68'). За гостей забивали Буркардт (77', пенальти) и Муинга (86').
По итогам встречи «Бавария» имеет 60 очков (1-е место), у гостей — 31 очко (7-е место).
В следующем матче «Бавария» сыграет 28 февраля, соперником будет «Боруссия». «Айнтрахт» проведет следующий матч 1 марта (соперник — «Фрайбург»).
И что, хваленый Кейн? Забил команде, больше всех пропускающей в Бундесе. И это достойно, в чем ценность голов Кейна, в ворота таких команд? Конечно, столько забивать недокомандам немецкого футбола, можно по три ЗБ за сезон выигрывать.
