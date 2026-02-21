«Реал» уступил «Осасуне» в матче Ла Лиги

В матче 25-го тура испанской Примеры встречались «Осасуна» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Будимир (38', пенальти), Рауль Гарсия (90'). За гостей забил Винисиус Жуниор (73').
По итогам встречи «Осасуна» имеет 33 очка (9-е место), у гостей — 60 очков (1-е место).
В следующем матче «Осасуна» сыграет 1 марта, соперником будет «Валенсия». «Реал» проведет следующий матч 2 марта (соперник — «Хетафе»).
Единственный гол Реала пришел после индивидуального прохода мадридцев и командной ошибки обороны Осасуны. Во всём остальном- мрак и тихий ужас от Орбелоа. Невнятная игра в атаке, в середине поля провал, а в защите- одни проблемы, причем комплексные... Если у Алонсо команда работала на поле, то сейчас Реал отдыхает. А вот Осасуна- красавцы!!! Грамотная игра в центре, подстраховка на каждом участке поля, выбегание в контр атаки, подборы и острота во владениях соперника!!!
Чистая победа хозяев- с чем я их и поздравляю!!!!!!!
Вопрос, который я хотел задать тренеру с первой минуты: что Мбаппе делает на позиции восьмёрки? Что вообще происходило с атакой?
Где та уверенность, о которой я сам восторженно писал в комментарии к игре с «Бенфикой»? Почему не было никакой реакции после первого тайма на ужасную игру Гюлера, которого нужно было менять сразу после перерыва?
Почему, при всём уважении, Карвахаль? Трент, конечно, судя по предыдущей игре, должен был выходить в основе, но и он, как выяснилось, оказался кошмарен.
Что произошло? Очень похоже на художественную самодеятельность, которая на адреналине может сработать раз-другой, а дальше — всё… непрофессионально.
Остаётся надеяться на лучшее. Удачи «Реалу»!
Мбаппе. С каждой игрой "жаба" становится жертвой собственной - ограниченной техники. Кроме удара лягуха нихрена не может, и как полная его противоположность Винисиус, который наоборот накручивает соперника через раз, создавая моменты для взятия ворот.
Кама и Тчуамени - лишние персоны для такого клуба. Этот факт проверен временем и лечить этих товарищей бесполезно. Себальос и Браим должны быть в старте, а те двое - на скамье.
Ну и по Беллингему. Ему , разумеется, до Кросса и Модрича ещё пахать и пахать, но на фоне остальных из средней линии, он в Реале нынче на вес золота.
