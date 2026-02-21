Top.Mail.Ru
«Реал» уступил «Осасуне» в матче Ла Лиги

вчера, 22:30
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 25-го тура испанской Примеры встречались «Осасуна» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Будимир (38', пенальти), Рауль Гарсия (90'). За гостей забил Винисиус Жуниор (73').

По итогам встречи «Осасуна» имеет 33 очка (9-е место), у гостей — 60 очков (1-е место).

В следующем матче «Осасуна» сыграет 1 марта, соперником будет «Валенсия». «Реал» проведет следующий матч 2 марта (соперник — «Хетафе»).

Sergo81
Sergo81
сегодня в 00:30
Вот так всегда, за три дня из «видна рука тренера» до «шеф, всё пропало»))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:20
Реал создаёт себе проблемы? Интересно, зачем?
Capral
Capral ответ r6k9s4wcv79u (раскрыть)
сегодня в 00:05
Ваши тексты очень похожи, а Макса- ни с кем не перепутаешь.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:03
Вальверде хороший матч провел, зачем его Арбелоа заменил?
и спецом смотрел как Винисиус празднует гол.
здесь все в рамках приличия)) даже бедрами не двигался у флажка.
почему?
htrhpwded8x9
htrhpwded8x9 ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 23:59
Точное определение матча и оценка от вас.
r6k9s4wcv79u
r6k9s4wcv79u ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:56
Нет, ну вы мне очень нравитесь. И мне право лестно, что равняете с кем то из вашего окружения. Полагаю что этот Максим был достоин вашего внимания.
Сайт хорош тем, что позволяет читать старые комментарии. Я обязательно ознакомлюсь с вашим архивом.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:53
Это просто расизм какой-то, Вини гол забыл, а очков нет.
Матч отменить, Осасуну наказать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:50
пусть болтает что угодно.
ему не тренером работать, а акробатом, гибкий и ловкий.
y-ago
y-ago ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:49
Да — умеют и любят сводить с ума. Но если «Реал» продолжает бороться за чемпионат, такие матчи надо выигрывать даже тогда, когда хочется просто вызвать психолога
Capral
Capral ответ f4bbemhx4ggz (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
Макс, ну сколько можно прятаться? Выходи давай.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:30
После увольнения Величайшего из Тренеров всё и началось...
Брулин
Брулин
вчера в 23:26
Специально 10 раз пересмотрел гол Осасуны, но так и не понял, в каком месте мог быть фол, хоть теоретически.(Арбелоа про 1:2 с «Осасуной»: «Перед 2-м голом было нарушение, возможно, и два очень непростых решения насчет офсайда – не в нашу пользу. Но и «Реал» играл не лучшим образом»,)
y-ago
y-ago ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Соглашусь. С Карвахалем, при всём уважении к его заслугам, действительно пора принимать сложное решение. После травмы он уже не тот — ни в скорости, ни в агрессии, ни в объёме работы. Это не упрёк, а факт времени.

С Трентом нужно работать. Да, он один из немногих, кто может дать такой длинный пас на загляденье на Винисиуса. Но давайте честно: при этих двух передачах он очень плох в защите. Позиционно теряется, зону за спиной оставляет, в переходах запаздывает. Его нужно либо грамотно страховать, либо менять структуру игры — иначе его сильные качества не перекрывают урон в обороне. Мбаппе, похоже, не в оптимальных кондициях. Нет взрыва, нет ощущения, что он физически готов на сто процентов.

Ну и Асенсио… Тут уже не про перспективу, а про системные ошибки. На этом уровне регулярные «привозы» — роскошь, которую команда позволить себе не может. И в итоге проблема не в фамилиях, а в том, что команда не выглядит цельной — ни в обороне, ни в центре, ни в атаке. Пока нет структуры, любые индивидуальные плюсы будут тонуть в общих провалах.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:25
...спасибо Друже, но Реал в жклмн сегодня,факт!!!
Бесит "присутствие" на поляне, как в Доме Отдыха !!!
Боже как не хватает Головы этому почти заржавевшему
механизму!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:21
после ответного матча с Бенфикой, Реал принимает Хетафе.
а Хетафе как раз та самая команда, умеет и любит сводит с ума мадридистов
shur
shur ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 23:21
...всё поделу, Бро! Но не смеет так вольгонто вести себя Трент,ситуация не позволяет! Но ему нас-ать,он по другому не умеет, это ещё со времён Ливера болезнь,она не лечится!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:20
Не переживай, у тебя итак Шедевров хватает, и ещё напишешь!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 23:19
Арбелоа больше занят, сочиняя дифирамбы Вини.
Lobo77
Lobo77
вчера в 23:16, ред.
С Карвахалем надо расставаться при всем уважении к его заслугам. После травмы он похоже он так и не заиграет.
С Трентом надо работать. Он из немногих кто может дать длинный качественный пас. Пару раз вырезал сегодня просто на зависть на Винисиуса.
Мбаппе похоже не долечили.
Ну и второй на выход - желательно пинком под зад - Рауль "Привоз" Асенсио. Это просто вредитель.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:12, ред.
...Вить! Знаешь, какое то моральное,эстечическое чувство (человека советской формации) сподвинуло меня отложить критику аргентинского дарования на потом, ввиду явного,постылого поражения! Стёр, не смог,осуждаешь?!
Nenash
Nenash
вчера в 23:09
Ух ты.. Хе.. 😄
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:07
Санек, а куда делся твой коммент, с прекрасными стихами в рубрике про Месси? Я не успел поставить лайк, а сейчас его уже не нашел...
bars098
bars098
вчера в 23:06
Как не пытался судья протащить Реал, у него это не получилось. Хорошо что есть ВАР) поздравляю болельщиков Осасуны с победой!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
....именно Старина! Променад от Трента,это очень заразно!!!
Amiralla
Amiralla
вчера в 23:02
Большое вам каталонское спасибо!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:56
Я ожидал такой исход, очень часто так бывает, между матчами ЛЧ
Брулин
Брулин
вчера в 22:55
Фотошоп-мастер Реала ушел в отпуск и на ВАР сидел судья, вот и результат
ABir
ABir
вчера в 22:53
Очень неожиданное поражение сливочных
y-ago
y-ago ответ yj5jjnubxpbt (раскрыть)
вчера в 22:49
Отвечаю. Ничего!
yj5jjnubxpbt
yj5jjnubxpbt ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 22:47
Что по поводу системности и структуры в игре от Арбелоа скажите ? Улетучились ?
