«Ювентус» дома проиграл «Комо» в матче Серии А

сегодня, 19:05
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 2Логотип футбольный клуб КомоКомоМатч завершен

В матче 26-го тура итальянской Серии А встречались «Ювентус» и «Комо». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Войвода (11') и Какере (61').

По итогам встречи «Ювентус» имеет 46 очков (5-е место), у гостей — 45 очков (6-е место).

В следующем матче «Ювентус» сыграет 1 марта, соперником будет «Рома». «Комо» проведет следующий матч 28 февраля (соперник — «Лечче»).

112910415
112910415
сегодня в 20:02
плох Юве ...
матос
матос
сегодня в 19:50
Подопечные Сеска в полном порядке , тяжелый полуфинал КИ ожидает Интер . Видимо после поездки в Турцию горбатые толком не отошли , раз дома всухую влетели.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:43
Очередной отличный матч Комо против еще одного гранда итальянского футбола! Есои Милану удалось набрать очко против команды Фабрегаса, то вот Ювентус проиграл матч в чистую....
Комо сейчас вообще, самая симпатичная команда Серии А, надеюсь ее не разберут летом
shlomo
shlomo
сегодня в 19:37
Ювентус в Коме или Кома в Ювентусе...?...:))))

Нужно спокойно доигрывать чемпионат и устраивать чистку состава летом, пол команды на выход, в этом году ничего хорошего Юве не ждет. Надеюсь под Спалетти подберут нормальный состав, тогда можно будет решать задачи.... Ну а так что, Турки посмотрят матч и приедут играть в открытый футбол глядя какая курица слепая на воротах у Ювентуса.... где лучшие пропуски в ближний? Где вратарь не видит удара, даже если видит?... итальянская печалька, однако...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:30, ред.
Не знаю как будет выглядеть финальная турнирная таблица в Серии А по итогам этого сезона, но на промежуточном этапе Комо-реальная "гроза авторитетов", как раньше в советские времена называли команду, не пробившуюся на пьедестал, но отобравшую максимальное количество турнирных очков у призёров. Из прошлогодней шестёрки команд получивших право играть в этом сезоне в Еврокубках, никому кроме Интера и Ромы не удалось набрать сто процентов очков в матчах с Комо, но им ещё предстоит ехать в гости, а Ювентус и вовсе проиграл оба матча всухую, что в общем то неудивительно, оборона Комо на сегодня одна из лучших в итальянском высшем дивизионе, надёжнее только у Ромы.
Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:13
Старуха в коме...
Capral
Capral
сегодня в 19:13
Давно я не смотрю Серию А, но после недавнего разгрома в Турции не удивлен и сегодняшнему результату.
