«Ювентус» дома проиграл «Комо» в матче Серии А

В матче 26-го тура итальянской Серии А встречались «Ювентус» и «Комо». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Войвода (11') и Какере (61').
По итогам встречи «Ювентус» имеет 46 очков (5-е место), у гостей — 45 очков (6-е место).
В следующем матче «Ювентус» сыграет 1 марта, соперником будет «Рома». «Комо» проведет следующий матч 28 февраля (соперник — «Лечче»).
Болейте за своих, а не против чужих!
Комо сейчас вообще, самая симпатичная команда Серии А, надеюсь ее не разберут летом
