Кокорин - о крупных победах «Зенита»: «Счет 14:2 в трех матчах настораживает»

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал крупные победы команды на первом зимнем сборе.

Напомним, что «Зенит» в товарищеских матчах разгромил «Копенгаген» (5:0), пражскую «Славию» (5:1) и «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1).

«Счет 14:2 в трех матчах настораживает. Такое уже случалось, на предыдущем сборе забили 14 мячей одной команде. На самом деле, хорошие соперники, думали об этом. Хорошо, что получалось забивать много мячей, забивали разные ребята. Главное, чтобы мы продолжили так в сезоне и в Лиге Европы. Многое из того, что нарабатываем на тренировках, удается показать в игре: комбинации, стандарты, угловые», - сказал Кокорин.