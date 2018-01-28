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Кокорин - о крупных победах «Зенита»: «Счет 14:2 в трех матчах настораживает»

сегодня, 20:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭверграндГуанчжоу ЭверграндМатч завершен

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал крупные победы команды на первом зимнем сборе.

Напомним, что «Зенит» в товарищеских матчах разгромил «Копенгаген» (5:0), пражскую «Славию» (5:1) и «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1).

«Счет 14:2 в трех матчах настораживает. Такое уже случалось, на предыдущем сборе забили 14 мячей одной команде. На самом деле, хорошие соперники, думали об этом. Хорошо, что получалось забивать много мячей, забивали разные ребята. Главное, чтобы мы продолжили так в сезоне и в Лиге Европы. Многое из того, что нарабатываем на тренировках, удается показать в игре: комбинации, стандарты, угловые», - сказал Кокорин.

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Все комментарии
eaguar
eaguar
сегодня в 21:57
всего лишь товарняки
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:54
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 21:29
      112910415
      112910415
      сегодня в 21:29
      произошла трагическая ошибка
      футбольные боги определили, что Зениту суждено за зиму-весну забить 14 голов, а спортсмены ошибочно поняли, что это прогноз на сборы...
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 21:22
      Рванули на 10000 как на 500
      Вася Пупкин 1
      Вася Пупкин 1
      сегодня в 21:15
      Кокорин на сборах отработал удар в упор!? Чтобы болельщики за головы не хватались, как в матче с Ахматом!?
      pioner1987
      pioner1987
      сегодня в 21:04
      Просто эти команды не превыкли играть в мини футбол
      Бабка в кедах
      Бабка в кедах ответил Хряк Тарасовский
      сегодня в 20:47
      Хряк Тарасовский:
      Из 14 голов 13 на счету россиян!
      Вот это показатель!
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      сегодня в 20:45
      Главное чтобы в чемпе был ноль в графе забитые...
      Хряк Тарасовский
      Хряк Тарасовский
      сегодня в 20:36
      Из 14 голов 13 на счету россиян!
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 20:36
      Отъедайтесь, отъедайтесь пока дают..)
      Ярангвельгви Йорингель.
      Ярангвельгви Йорингель.
      сегодня в 20:35
      Кокорин молодца. В каждом матче забивает!
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 20:33
      Это не показатель. Вот 1-18 у Спартака вот это показатель!
      RDeanW
      RDeanW
      сегодня в 20:33
      "Счет 14:2 в трех матчах настораживает. Такое уже случалось, на предыдущем сборе забили 14 мячей одной команде."

      хоть один бомж, который заметил неладное) соккеровские так и сидят в лазурных очках)
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