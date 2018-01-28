Бэйл готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл готов следующим летом вернуться в Англию. Футболист выразил заинтересованность в переходе в «Манчестер Юнайтед». Президент «Реала» Флорентино Перес не против перехода игрока в МЮ. Более того, Перес готов включить Бэйла в сделку по трансферу голкипера манкунианцев Давида Де Хеа.
Ранее сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересован «Ливерпуль».
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился необычным поступком в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1).
Португалец засунул свой палец в задницу Марсело во время празднования третьего гола в ворота соперника.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился необычным поступком в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1).
Португалец засунул свой палец в задницу Марсело во время празднования третьего гола в ворота соперника.
https://www.youtube.com/watch?v=u_aLESDql1U