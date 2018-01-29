«Арсенал» готов отпустить Жиру в «Челси» за 35 млн фунтов

По мере того, как нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг становится ближе к переходу в «Арсенал», будущее форварда «канониров» Оливье Жиру в лондонском клубе видится все более туманным.

Как утверждают в Англии, «Арсенал» готов продать 31-летнего игрока, который рискует оказаться четвертым нападающим в команде после трансфера габонца, в «Челси», где ищут подмену Альваро Морате.

Жиру мечтает поехать на чемпионат мира в составе сборной Франции, а потому заинтересован в том, чтобы получать регулярную игровую практику, на что в «Арсенале» ему рассчитывать будет сложно. По слухам, «канониры» готовы расстаться с форвардом за 35 млн фунтов.