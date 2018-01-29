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«Арсенал» готов отпустить Жиру в «Челси» за 35 млн фунтов

сегодня, 10:05

По мере того, как нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг становится ближе к переходу в «Арсенал», будущее форварда «канониров» Оливье Жиру в лондонском клубе видится все более туманным.

Как утверждают в Англии, «Арсенал» готов продать 31-летнего игрока, который рискует оказаться четвертым нападающим в команде после трансфера габонца, в «Челси», где ищут подмену Альваро Морате.

Жиру мечтает поехать на чемпионат мира в составе сборной Франции, а потому заинтересован в том, чтобы получать регулярную игровую практику, на что в «Арсенале» ему рассчитывать будет сложно. По слухам, «канониры» готовы расстаться с форвардом за 35 млн фунтов.

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Все комментарии
Медив
Медив ответил Иван Сидоров 2
сегодня в 11:06
Иван Сидоров 2:
Идеальный Вариант это Левандовский, Кейн, но их не купят, поэтому Жиру. Жиру ведь лучше Крауча, Бентеке и т.д. Мне кажется поэтому Конте и уходит, что ему предлагают только таких игроков.
Да ну не ищет же сейчас Челси основоного напа. Основной нап это Мората, 65 лямов, одобренных Конте. Тут хочешь не хочешь, а его надо как то использовать. Челси не шейхи, где можно посадить на скамейку игрока за 50 лямов, потому что он там не сильно нравится...
Сейчас Челси ищет человека, на последние 20 минут матча, когда нужно отыгрываться и делать массовый навал на ворота. Какие тут Кейны и Левандовски. Даже Джеко и Жиру для такой задачи это оверпереплата. По-этому Джеко и не хочет переходить. Жиру не знаю, может такой вариант его бы и устроил, но в Арсенале как обычно в таких ситуациях просыпается жадность
Crooclin
Crooclin ответил Kumertau
сегодня в 11:00
Kumertau:
нужно дать Батшуайи столько игрового времени, сколько было у Мораты и о проблеме форварда можно будет забыть в Челси
Вот-вот! Зачем кого-то искать Аристократам, когда у них есть свой исправно забивающий Миша!!
Медив
Медив ответил Иван Сидоров 2
сегодня в 10:56
Иван Сидоров 2:
Тогда крауча надо брать)))))))))
Я не удивлюсь. Критерии ж просты, рост от 1.92, возраст от 30. Под эти критерии подходит не так и много игроков. Льоренте, Джеко, Крауч, Кэрролл, Жиру, Ибрагимович, Манджукич. И кроме последних двух, всеми ими интересовался Челси
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответил SaLLMaN
сегодня в 10:53
SaLLMaN:
Спорить можно сколько угодно Германия это не Англия по уровню чемпионата, вот перейдет Обамеянг в Арсенал, посмотрим как он будет играть и только потом можно сделать выводы, пока это разговор не о чем. Жиру для нас идеальный вариант, годок другой попылит.
Идеальный Вариант это Левандовский, Кейн, но их не купят, поэтому Жиру. Жиру ведь лучше Крауча, Бентеке и т.д. Мне кажется поэтому Конте и уходит, что ему предлагают только таких игроков.
SaLLMaN
SaLLMaN ответил Иван Сидоров 2
сегодня в 10:47
Иван Сидоров 2:
Если забивает 13 из 16 матчей явно не 1 из 10 ударов. А Мората один на один забить не может. Джеко и Жиру на один сезон, Обамеянг хотя бы конкуренцию может Морате составить. Челси все старье рассматривает последнее время, конте уйдет, кому этих Жиру потом спихивать?
Спорить можно сколько угодно Германия это не Англия по уровню чемпионата, вот перейдет Обамеянг в Арсенал, посмотрим как он будет играть и только потом можно сделать выводы, пока это разговор не о чем.
Жиру для нас идеальный вариант, годок другой попылит.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответил Медив
сегодня в 10:47
Медив:
Ну Конте непременно хочет, чтобы у него был еще один здоровенный, под два метра, нап. Которому можно целиться в голову, и от нее мяч бы залетал в ворота. Которого сложно уронить на газон, даже если на него навалиться вся скамейка Вест Хэма вместе с лайнсменами. Обамеянг не подходит ни под один из этих критериев
Тогда крауча надо брать)))))))))
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответил SaLLMaN
сегодня в 10:42
SaLLMaN:
70 миллионов за 29 летнего габонца который как и Мората забивает 1 из 10, думаю ответ очевиден.
Если забивает 13 из 16 матчей явно не 1 из 10 ударов. А Мората один на один забить не может.
Джеко и Жиру на один сезон, Обамеянг хотя бы конкуренцию может Морате составить. Челси все старье рассматривает последнее время, конте уйдет, кому этих Жиру потом спихивать?
Медив
Медив ответил Иван Сидоров 2
сегодня в 10:39
Иван Сидоров 2:
Вот есть же Обамеянг, почему его не взять. Моложе чем Жиру и Джеко, ну и стоит подороже раза в два. Из тех кто есть в наличии в это окно лучше и дешевле нет все равно. Нафига покупать тех кто все равно летом на скамейку сядет. Или это будующее клуба?))))
Ну Конте непременно хочет, чтобы у него был еще один здоровенный, под два метра, нап. Которому можно целиться в голову, и от нее мяч бы залетал в ворота. Которого сложно уронить на газон, даже если на него навалиться вся скамейка Вест Хэма вместе с лайнсменами. Обамеянг не подходит ни под один из этих критериев
SaLLMaN
SaLLMaN ответил Иван Сидоров 2
сегодня в 10:37
Иван Сидоров 2:
В нынешнем сезоне 28-летний Обамеянг провёл 16 матчей в Бундеслиге, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.
Мората 12 забил, однако суть это не меняет.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 10:36
В нынешнем сезоне 28-летний Обамеянг провёл 16 матчей в Бундеслиге, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.
SaLLMaN
SaLLMaN ответил Иван Сидоров 2
сегодня в 10:33
Иван Сидоров 2:
Вот есть же Обамеянг, почему его не взять. Моложе чем Жиру и Джеко, ну и стоит подороже раза в два. Из тех кто есть в наличии в это окно лучше и дешевле нет все равно. Нафига покупать тех кто все равно летом на скамейку сядет. Или это будующее клуба?))))
70 миллионов за 29 летнего габонца который как и Мората забивает 1 из 10, думаю ответ очевиден.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 10:31
Вот есть же Обамеянг, почему его не взять. Моложе чем Жиру и Джеко, ну и стоит подороже раза в два. Из тех кто есть в наличии в это окно лучше и дешевле нет все равно. Нафига покупать тех кто все равно летом на скамейку сядет. Или это будующее клуба?))))
Медив
Медив
сегодня в 10:23
Ничего, вот когда летом Арсеналу понадобится закрыть кучу позиций в составе, Челси тоже применит такой же коэффициент к своим игрокам
Kumertau
Kumertau
сегодня в 10:20
нужно дать Батшуайи столько игрового времени, сколько было у Мораты и о проблеме форварда можно будет забыть в Челси
SaLLMaN
SaLLMaN
сегодня в 10:19
Вот это отличный вариант, дороговато правда, ну думаю прожуют.
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