Терехов сможет перейти из «Динамо» в «Оренбург» на правах свободного агента

Источник, близкий к московскому «Динамо», сообщил о том, что «бело-голубые» готовятся к расставанию с рядом игроков команды.

«Терехов сейчас работает с тренерами в Москве. „Динамо“ планирует расторгнуть с ним контракт, чтобы он на правах свободного агента перешел в „Оренбург“. Также „Динамо“ рассчитывает расстаться с Хали Тиамом и Вандерсоном, у обоих игроков есть варианты продолжения карьеры в Турции. Тиам уйдет из команды бесплатно, а за переход бразильца „бело-голубые“ намерены получить 300 тысяч евро».