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Терехов сможет перейти из «Динамо» в «Оренбург» на правах свободного агента

сегодня, 14:35

Источник, близкий к московскому «Динамо», сообщил о том, что «бело-голубые» готовятся к расставанию с рядом игроков команды.

«Терехов сейчас работает с тренерами в Москве. „Динамо“ планирует расторгнуть с ним контракт, чтобы он на правах свободного агента перешел в „Оренбург“. Также „Динамо“ рассчитывает расстаться с Хали Тиамом и Вандерсоном, у обоих игроков есть варианты продолжения карьеры в Турции. Тиам уйдет из команды бесплатно, а за переход бразильца „бело-голубые“ намерены получить 300 тысяч евро».

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответил ДАША Д
сегодня в 22:04
ДАША Д:
Опять Динамо мухлюет на трансферном рынке, ждем новые сенсационные разоблачения.
Пальцем в ..... где мухлевание и в чём разоблачение?
stanichnik
stanichnik ответил Sem25
сегодня в 19:55
Sem25:
Арсенал при Роснефти стал лучше играть. Бесплатно? Так Терехов С и пришел бесплатно, он Томи!!! был не нужен, как и Темников. Зотова Спартак бесплатно отдал, а Сапету - Урал. Сложно продавать тех, кто особой ликвидностью не обладает...
И Божевич тренер с высокой квалификацией.
alexamit
alexamit
сегодня в 18:51
Опять по лбу своими же граблям захотели получить?Пора бы угомониться.
Sem25
Sem25 ответил eaguar
сегодня в 16:47
eaguar:
Динамо все бесплатно разбегается . Аджоева нет , а тенденция сохранилась . Может не так уж и виноват был Гурам . Арсенал при нем лучше играть стал .
Арсенал при Роснефти стал лучше играть.
Бесплатно? Так Терехов С и пришел бесплатно, он Томи!!! был не нужен, как и Темников. Зотова Спартак бесплатно отдал, а Сапету - Урал.
Сложно продавать тех, кто особой ликвидностью не обладает...
eaguar
eaguar
сегодня в 16:37
Динамо все бесплатно разбегается .
Аджоева нет , а тенденция сохранилась .
Может не так уж и виноват был Гурам .
Арсенал при нем лучше играть стал .
Sem25
Sem25 ответил ДАША Д
сегодня в 16:03
ДАША Д:
Опять Динамо мухлюет на трансферном рынке, ждем новые сенсационные разоблачения.
Не дождешься. Балласт уходит, который не тянет в РФПЛ. Про Терехова это было всегда понятно.
Sem25
Sem25
сегодня в 16:01
А где тут местный... в клоунском колпаке, который мне здесь писал, что Терехов С - игрок основы? И второго клоуна(без колпака) не вижу, который ему плюсики ставил(Борисыч).
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 15:20
Вновь началось "свободными" на выход отправлять. Че за нафиг?
Жаль что Терехову не доверяют. Игрок добротный.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:03
Опять Динамо мухлюет на трансферном рынке, ждем новые сенсационные разоблачения.
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