Терехов сможет перейти из «Динамо» в «Оренбург» на правах свободного агента

Источник, близкий к московскому «Динамо», сообщил о том, что «бело-голубые» готовятся к расставанию с рядом игроков команды.
«Терехов сейчас работает с тренерами в Москве. „Динамо“ планирует расторгнуть с ним контракт, чтобы он на правах свободного агента перешел в „Оренбург“. Также „Динамо“ рассчитывает расстаться с Хали Тиамом и Вандерсоном, у обоих игроков есть варианты продолжения карьеры в Турции. Тиам уйдет из команды бесплатно, а за переход бразильца „бело-голубые“ намерены получить 300 тысяч евро».
Бесплатно? Так Терехов С и пришел бесплатно, он Томи!!! был не нужен, как и Темников. Зотова Спартак бесплатно отдал, а Сапету - Урал.
Сложно продавать тех, кто особой ликвидностью не обладает...
Бесплатно? Так Терехов С и пришел бесплатно, он Томи!!! был не нужен, как и Темников. Зотова Спартак бесплатно отдал, а Сапету - Урал.
Сложно продавать тех, кто особой ликвидностью не обладает...
Аджоева нет , а тенденция сохранилась .
Может не так уж и виноват был Гурам .
Арсенал при нем лучше играть стал .
Аджоева нет , а тенденция сохранилась .
Может не так уж и виноват был Гурам .
Арсенал при нем лучше играть стал .
Жаль что Терехову не доверяют. Игрок добротный.
Жаль что Терехову не доверяют. Игрок добротный.