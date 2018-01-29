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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.31.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.753.252.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет104.951.33
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.353.152.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
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«Челси» сыграет с «Халлом» в 1/8 финала Кубка Англии

вчера, 23:10

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Лондонский «Челси» сыграет с «Халл Сити», «Манчестер Сити» померится силами с «Уиганом», а обидчик «Ливерпуля», «Вест Бромвич», сыграет с «Саутгемптоном».

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии:

«Шеффилд Уэнсдей» - «Ноттс Каунти»/«Суонси»
«Вест Бромвич» - «Саутгемптон»
«Челси» - «Халл Сити»
«Лестер» - «Шеффилд Юнайтед»
«Хаддерсфилд»/«Бирмингем» - «Манчестер Юнайтед»
«Миллуолл»/«Рочдэйл» - «Ньюпорт Каунти»/«Тоттенхэм»
«Брайтон» - «Ковентри»
«Уиган» - «Манчестер Сити».

Матчи этой стадии турнира будут сыграны 17 и 18 февраля.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 10:08
1/8 финала Кубка Англии между сыграют бывший и будущий клуб Слуцкого
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:20
Как обычно фаворитов развели.
борька
борька
сегодня в 08:50
Играют и не сливают
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL ответил 112910415
сегодня в 06:09
112910415:
жаль, не дотянул самобытный тренер до эпохальной встречи!
с другой стороны с этим самобытным тренером Халл мог и не выйти в этот раунд
112910415
112910415
сегодня в 05:55
жаль, не дотянул самобытный тренер до эпохальной встречи!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:53
Халл Слуцкого ?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 05:09
Мое мнение Челси победит
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 02:28
Бирмингем - МЮ вот такая пара будет норм))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:25
Вторая пара интересно..
cannongun
cannongun
сегодня в 00:30
еее, Уиган сотворит сенсейшн как в 13 году))
Шпоры - Милуолл тоже тема будет
VIPded
VIPded
сегодня в 00:26
Для Челси тигры сейчас котята...)))
Foxes
Foxes
вчера в 23:43
Лестер - Шеффилд Юнайтед нормально.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:19
А в Англии все только начинается.
dimagas1
dimagas1
вчера в 23:11
Вест Бром с Саутом возможно равная пара.
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