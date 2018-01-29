«Челси» сыграет с «Халлом» в 1/8 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Лондонский «Челси» сыграет с «Халл Сити», «Манчестер Сити» померится силами с «Уиганом», а обидчик «Ливерпуля», «Вест Бромвич», сыграет с «Саутгемптоном».
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии:
«Шеффилд Уэнсдей» - «Ноттс Каунти»/«Суонси»
«Вест Бромвич» - «Саутгемптон»
«Челси» - «Халл Сити»
«Лестер» - «Шеффилд Юнайтед»
«Хаддерсфилд»/«Бирмингем» - «Манчестер Юнайтед»
«Миллуолл»/«Рочдэйл» - «Ньюпорт Каунти»/«Тоттенхэм»
«Брайтон» - «Ковентри»
«Уиган» - «Манчестер Сити».
Матчи этой стадии турнира будут сыграны 17 и 18 февраля.
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