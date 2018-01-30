Черчесов: «Могу что-то подсказать Манчини по Жиркову или Заболотному»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи «Футбол России» отметил, что поддерживает профессиональные отношения с тренерами клубов РФПЛ и может давать им советы по игрокам национальной команды:

«С клубными коллегами у меня общение профессиональное. Мне нужно узнать, в каком состоянии игрок, сам могу какие-то вещи подсказать, условному Манчини. Ну, если я Жиркова знаю 20 лет, а он его только сейчас увидел. По Заболотному могу подсказать. Чтобы у него была более обширная информация о футболисте».

Напомним, форвард Антон Заболотный перебрался в «Зенит» из «Тосно», уже будучи игроком сборной России.