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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.351.47
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Идет первый тайм, 44’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:1 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 39’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
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Турецкий клуб выплатил часть суммы за новичка биткоином

сегодня, 21:15

Турецкий полупрофессиональный клуб «Харунустаспор» оплатил часть суммы за приобретение 22-летнего футболиста Омера Фарука биткоином. 

Часть суммы клуб выплатил деньгами, а остаток покрыл биткоином, который в данный момент оценивается примерно в 600 тысяч рублей.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил LOpp
сегодня в 22:39
LOpp:
оказывается на биткоины не только наркоту можно покупать.
Тундра биткоин родился после того как чел заплатил придуманной электронной деньгой за пиццу другому челу, ну и понеслось.
Кlassе
Кlassе ответил LOpp
сегодня в 22:19
LOpp:
оказывается на биткоины не только наркоту можно покупать.
50 Cent вновь богат. Рэпер заработал миллионы на криптовалюте

В 2015 году 50 Cent объявил себя банкротом. С тех пор дела рэпера стали улучшаться, но с былыми успехами сравнивать было тяжело. Сейчас же портал TMZ сообщает, что музыкант вновь разбогател, благодаря криптовалюте. Объясняем, как это произошло.

В 2014 году 50 Cent выпустил "Animal Ambition" — свой самый провальный альбом. Тем не менее, исполнитель принял мудрое решение: он первым среди музыкантов позволил платить за свою музыку криптовалютой. Заработок составил 700 биткойнов (463 тысячи долларов на тот момент). 50 Cent благополучно забыл об этом, пока случайно не обнаружил, что на его счету лежит более 7 миллионов долларов (биткойн за несколько лет сильно подскочил в цене). Вот так неудачные продажи альбома обернулись серьезным заработком для рэпера.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 22:17
С криптовалютой история запутанная. Личный опыт - работает. Комиссия примерно 10-15%. Но можно например купить билет на паровоз. Да какая разница, хоть монгольские тугрики, лишь бы деньги. Вот футбольная экипировка хоть и дорога, да не разменная. Но ни в коем случае не играйте с переводом обычных монет в крипто. Можно запросто "влететь".
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:12
Биткоин похож на кидок от МММ
LOpp
LOpp
сегодня в 21:55
оказывается на биткоины не только наркоту можно покупать.
No problem
No problem
сегодня в 21:54
😨
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:47
Женя Савин и его реклама криптовалюты.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:45
Биткоин - это привет от Мавроди!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 21:40
началось))
Crooclin
Crooclin
сегодня в 21:25
Вот тебе и чортовы гроши!!
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