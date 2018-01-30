Турецкий клуб выплатил часть суммы за новичка биткоином

Турецкий полупрофессиональный клуб «Харунустаспор» оплатил часть суммы за приобретение 22-летнего футболиста Омера Фарука биткоином.
Часть суммы клуб выплатил деньгами, а остаток покрыл биткоином, который в данный момент оценивается примерно в 600 тысяч рублей.
В 2015 году 50 Cent объявил себя банкротом. С тех пор дела рэпера стали улучшаться, но с былыми успехами сравнивать было тяжело. Сейчас же портал TMZ сообщает, что музыкант вновь разбогател, благодаря криптовалюте. Объясняем, как это произошло.
В 2014 году 50 Cent выпустил "Animal Ambition" — свой самый провальный альбом. Тем не менее, исполнитель принял мудрое решение: он первым среди музыкантов позволил платить за свою музыку криптовалютой. Заработок составил 700 биткойнов (463 тысячи долларов на тот момент). 50 Cent благополучно забыл об этом, пока случайно не обнаружил, что на его счету лежит более 7 миллионов долларов (биткойн за несколько лет сильно подскочил в цене). Вот так неудачные продажи альбома обернулись серьезным заработком для рэпера.
В 2015 году 50 Cent объявил себя банкротом. С тех пор дела рэпера стали улучшаться, но с былыми успехами сравнивать было тяжело. Сейчас же портал TMZ сообщает, что музыкант вновь разбогател, благодаря криптовалюте. Объясняем, как это произошло.
В 2014 году 50 Cent выпустил "Animal Ambition" — свой самый провальный альбом. Тем не менее, исполнитель принял мудрое решение: он первым среди музыкантов позволил платить за свою музыку криптовалютой. Заработок составил 700 биткойнов (463 тысячи долларов на тот момент). 50 Cent благополучно забыл об этом, пока случайно не обнаружил, что на его счету лежит более 7 миллионов долларов (биткойн за несколько лет сильно подскочил в цене). Вот так неудачные продажи альбома обернулись серьезным заработком для рэпера.