Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Бромвичем».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Д. Сильва, Б. Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.
«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, МакОли, Хегази, Доусон, Якоб, МакКлин, Крыховяк, Филд, Родригес, Рондон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В матче 1-го круга между командами победу одержал «Ман Сити».
Резкий как Ляпорт)
Удачи МС.
Резкий как Ляпорт)
Удачи МС.