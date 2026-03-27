Хотел подраться с Челестини, затыкал Бубнова, провоцировал «Зенит» и «Спартак». Все скандалы Талалаева в этом сезоне

сегодня, 15:00

Его называют «российским Моуриньо».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев проводит свой лучший сезон в тренерской карьере. Могут взять бронзу, что сделает специалиста героем в Калининграде. Но есть нюанс. Андрей Викторович постоянно попадает в скандалы.

Снова получил дисквалификацию. Не первая в карьере:

«Волга НН» (2016 год) - поругался с арбитром во время игры, 1 матч бана.

«Пюник» (2018 год) — оскорбил арбитра, 5 матчей бана.

«Ахмат» (2022 год) — две желтых за споры с рефери.

«Химки» (2023 год) — оскорбил арбитра, 2 матча (1 из них условно) бана.

«Химки» (2024 год) — оскорбил арбитра, 2 матча бана.

«Балтика» (2025 год) - споры с арбитром, 2 матча (1 из них условно) бана.

«Балтика» (2026 год) - нецензурный жест и высказывания в камеру в игре со «Спартаком» + конфликт с Челестини в игре с ЦСКА .

Давайте вспомним самые интересные и скандальные реплики тренера в нынешнем сезоне.

23 марта 2026 года («Спорт-Экспресс») — Талалаев против Челестини

– Общались ли вы с Челестини после случившегося? – Нет. Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость. Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно [на «Ростех-Арене»] после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался. Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями. Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один. Могу только сказать, что случившееся точно не было провокацией. Ею было бы, если бы я ударил мячом в футболиста ЦСКА . Я же даже не в одно касание мяч выбил! Первым принял, вторым подбросил, третьим ударил и успел повернуться к нему спиной. У него было время подумать, что делать, – и он (Энрике Кармо) полетел на меня, в то время как стоявший недалеко Обляков побежал за рядом лежащим мячом.

3 марта 2026 года. Талалев против «Зенита»

Тут без слов. Талалаев надел бейсболку с надписью «Чемпионы-2025» на игру «Балтика» – «Зенит». Калининградцы победили в Первой лиге в прошлом сезоне, а петербуржский клуб планировал стать чемпионом прошлым летом, но не получилось.

23 января 2026 года («В мире спорта») — Талалаев против критики

Я знаю, что ко мне хорошо относятся много людей, Я думаю 50% точно, а другая половина меня либо ненавидит, либо я их раздражаю (смеется). мы изменили отношение к клубу в медийном пространстве. Мое поведение тоже связано с тем, чтобы подсветить какие-то моменты в нашей работе, которые не мешают нам, а наоборот помогают. Я, может быть, чуть больше обычного создаю ажиотаж, соответствующий фон вокруг «Балтики», чтобы все чувствовали свою значимость и больше прибавляли в работе.

19 декабря 2025 года («Спорт-Экспресс») — Талалаев против женщин

Я придерживаюсь воззрений наших ведущих мэтров старой школы, и поэтому женщины в самолете с командой не летают и на выезды не ездят. За исключением стюардесс, но там одних мужчин я организовать уже не могу.

12 декабря 2025 года («Матч ТВ») — Талалаев против «Спартака»

Бывают тяжелые ситуации, когда мужчина должен добиться результата на морально‑волевых качествах. Там мне пришлось немножко применить аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Причин было несколько. И люди в черном, и действия моих футболистов, и высказывания футболистов соперника, да и сама ситуация, которая складывалась в матче. Мы неплохо начали игру, но не реализовали хорошие моменты, а потом сбили Сауся. Сказали, что для фиксации нарушения на нем не хватило камер. Поэтому я воспользовался камерой, которая следила за мной, чтобы подсветить тот эпизод. Тот жест, о котором говорят. Я в лангетке, у меня сломана рука. Там было два момента, когда я не сдержался, хотел сделать, но вовремя остановился, поправил лангетку. Мир футбола таков, что негатив пытаются найти везде. Аплодисменты – да, это было, попытка воздействовать на арбитра, он достаточно опытен. Когда говорят, что я обращался с резервному арбитру… Есть камера, которая все записывает. Резервный арбитр в этот момент ко мне спиной находился. Думаю, что это взаимодействие со скамейкой противника, думаю, входит в правила игры. Нам надо улучшаться. Я частенько использую для связки язык, который не принят в трансляции. В мире футбола иногда это необходимо.

17 ноября 2025 года («Это футбол, брат!») — Талалаев против Слишковича

– Я его упомянул один раз, потому что он что-то опять начал говорить про «Балтику». Если ты не можешь сделать и говоришь…Если ты делаешь и говоришь – пожалуйста, ты имеешь на это право. Ты взял команду, тебе дали шанс, ты отработал полгода, утопил эту команду. Тебя вернули еще раз, тебе опять дали полгода – и ты команду снова топишь. И ты продолжаешь поливать людей, которые вокруг? Честно, я даже не знал его фамилию. Однажды его назвал «Слабовичем». Ассоциативно. В голове просто есть – у меня ассоциативное мышление. То, что он мне сейчас говорит… Ну, ты сделай.

23 октября 2025 года («Матч ТВ») — Талалаев против Кукуяна после матча с «Локомотивом» в Кубке, когда были отменены голы «Балтики»

– Настоящий футбольный праздник подарили команды болельщикам. С вашей точки зрения, как прошла игра? – Поблагодарил ребят за матч. Хорошо сыграли, молодцы. – Это все, что можно сказать? – Остальное сказали вы. Я наверху сидел, послушал со звуком. Мне очень нравится, как вы разбираете. Замечательно. – Что касается трех отмененных мячей, какие‑то вопросы есть? – Шадыханову задайте их. У меня нет. – Это было справедливо или не совсем? – У ребят спросите. Они вам расскажут. – Степанов в конце забил. – Кто‑то же должен был. Но я бы на месте [ВАР] Кукуяна и этот гол отменил бы. Для красоты.

17 октября 2025 года (Sport24) — Талалаев против Радимова

– Вы говорите, что можете оценивать слова людей только по поступкам. Но как тогда прокомментируете слова Радимова, который прогнозирует, что к концу чемпионата «Балтика» будет на 9-16 местах? – У Радимова была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его не стал делать. Поэтому сейчас к его словам я спокойно отношусь. – Про какой поступок речь? – Спросите у Радимова. Если он захочет – ответит. – Вас его слова задевают? – Вообще нет. Слова людей, которые на сегодняшний день больше говорят, чем делают, меня абсолютно не задевают. Это не касается конкретно Радимова, а касается вообще всех, кто говорит.

26 сентября 2025 года (подкаст Cappuccino & Catenaccio) — Талалаев против комментатора Неценко

Когда человек на протяжении многих лет не прибавляет в понимании футбола, несмотря на насмотренность, и пытается личные обиды выражать... Ты обижаешь журналиста один раз, а он потом мстит тебе всю жизнь миллионными тиражами – мы знаем это правило. Но если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда. Я похож на идиота так сильно? Я играю иногда картинки, определенные роли. Достоевский все хорошо это описал. Конечно, я не слушал и не смотрел. Он комментировал перед этим наш матч с «Крыльями Советов». Мы сыграли вничью 1:1. И было глубокое расстройство внутри, потому что мы не добыли очки в игре, где забили чистый гол, его не засчитали, мы попали в штангу два раза, мы имели около 20 ударов, из них 8 в створ. Лучшим был вратарь самарцев, опытный вратарь, которого я безумно уважаю, и который вслух сказал, что мы отскочили. И закончил комментатор того матча, то лицо, которые вы вспоминали, фразой, что игра была равна. Насколько нужно быть глубоко погруженным и понимать футбол, чтобы высказать это вслух?

Бонус: 13 мая 2025 года («Коммент.Live») — Талалаев против Бубнова в прямом эфире

Бубнов: – Я сразу тебе хочу вопрос задать... Талалаев: – А мы на «ты» перешли? Бубнов: – А че? Я постарше вообще, блин. Талалаев: – И че? И что, это дает вам право? Давайте я тоже буду к вам панибратски. Бубнов: – Ну давай, давай, я не обижусь, че ты. Ты лучше объясни, как ты, зная, что у тебя дисквалификация условная и ты можешь получить очень большую, как ты все равно продолжаешь творить то, что ты творишь. Ты три месяца можешь дисквалификации получить, и кто тогда команду тренировать будет? Талалаев: – А я должен отвечать? Я работаю так, как считаю нужным, я не собираюсь отвечать. Я рад, что вы живы и здоровы, Александр, честно. Очень рад этому факту. Бубнов: – Андрей Викторович, а уверенность у вас самого есть, что вы останетесь тренером? Ваша и вашего тренерского штаба. Талалаев: – Александр, вы хоть раз делали попытку быть тренером? Уверенность... Бубнов: – Вы же только что сказали, что уверенность всегда была, однако вас уже из стольких клубов убирали. Талалаев: – Александр, или вы перестанете бросать реплики, если ждете ответ, или я просто перестану реагировать на ваши замечания. Вы сформулировали вопрос. Уверенность, что я останусь тренером, она у меня есть, когда я получил тренерскую лицензию. В отличие от вас, который пробовал несколько раз. Бубнов: – А, вот так вот. У вас еще тренерской лицензии нет, да? Талалаев: – Все, или заткните его, или мы закончим. Бубнов: – Ты сам заткнись, елки. Говоришь очень много.

В завершении хочется напомнить, что за окном только март. У Талалаева еще есть время, чтобы пополнить этот список, а «Балтика» на этом уже зарабатывает.