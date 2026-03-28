Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Реал» отказался от трансфера Родри в пользу Витиньи

сегодня, 09:17

«Реал» исключил подписание полузащитника «Манчестер Сити» Родри. По информации источника, 29-летний испанец не соответствует трансферному профилю клуба из-за возраста и высокой рыночной стоимости (от 60 млн евро).

В качестве альтернативы «сливочные» рассматривают Витинью. Однако трансфер игрока ПСЖ осложняется нежеланием парижан расставаться с лидером и высокой ценой: выкуп португальского хавбека оценивается минимум в 100 млн евро.

Параллельно «Реал» прорабатывает вариант с возвращением защитника Ашрафа Хакими.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ньюкасл» продаст Тонали, если останется без еврокубков
Вчера, 13:52
Слухи«Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер защитника «Айнтрахта»
Вчера, 13:49
Кварацхелия не собирается покидать «Пари Сен-Жермен»
Вчера, 12:07
Чалханоглу получил травму в матче против Румынии
Вчера, 11:26
В «Баварии» исключили продажу Олисе даже за 200 млн евро
Вчера, 07:57
Слухи«Барселона» сомневается в целесообразности выкупа Рэшфорда за 30 млн евро
26 марта
Сортировать
Все комментарии
x8fz8hc97rh4
сегодня в 11:10
сложно будет провернуть трансфер
gee6emfvn95m
сегодня в 09:54
Иногда сложно понять тактику Реала на рынке...
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:49
Просто, там Винька очень хочет соседствовать с Родри) Ну, а, кроме шуток, возрастной просто Родри, и, почти хрустальный, к сожалению, Реал любит вкладываться на долгую - это, пожалуй, единственная и ключевая причина "против", а так, абсолютно их типаж
STVA 1
сегодня в 09:47
выкуп португальского хавбека оценивается минимум в 100 млн евро.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1424613/hakimi-ashraf-real 28.03.2026
В Реале с реальностью дружат??? У парня контракт до лета 2029 , то есть чуть больше 3 лет и цена его 110 млн , а они его за сотку хотят выкупить!
Пи. Си . Ааа понял у шейхов деньги кончились))))
пират Елизаветы
сегодня в 09:39
В итоге в летом никого не купит Реал.
zzcj44t2j8mp
сегодня в 09:26
Останутся без одного и без другого.
sihafazatron
сегодня в 09:19
Если Витинья не боится то, конечно перейдёт. Только в реале поработать придётся)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 