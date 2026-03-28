«Реал» отказался от трансфера Родри в пользу Витиньи

«Реал» исключил подписание полузащитника «Манчестер Сити» Родри. По информации источника, 29-летний испанец не соответствует трансферному профилю клуба из-за возраста и высокой рыночной стоимости (от 60 млн евро).
В качестве альтернативы «сливочные» рассматривают Витинью. Однако трансфер игрока ПСЖ осложняется нежеланием парижан расставаться с лидером и высокой ценой: выкуп португальского хавбека оценивается минимум в 100 млн евро.
Параллельно «Реал» прорабатывает вариант с возвращением защитника Ашрафа Хакими.