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Тошич: «Если бы не Акинфеев, поражений и пропущенных мячей у ЦСКА было бы намного больше»

сегодня, 10:17

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, летом перебравшийся в «Партизан», считает, что голкипер «армейцев» и сборной России Игорь Акинфеев еще долго будет радовать болельщиков своей игрой:

«Игорь очень переживал по поводу разрыва крестообразных связок в 2012 году. Вместе с тем никто не сомневался, что Акинфеев вернется, и сейчас он каждый день доказывает свой уровень. Игорь еще долго будет играть так же качественно. 

Какое было отношение в команде к антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов? Нельзя сказать, что в этой серии виноват только Игорь. Пропускает вся команда. Акинфеев много раз спасал нас, так что поражений и пропущенных мячей могло бы быть намного больше. Когда играешь против „Баварии“ или „Манчестер Сити“, тяжело сыграть на ноль».

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Все комментарии
Кlassе
Кlassе ответил Беланов
сегодня в 12:43
Беланов:
Смешно ты минусишь - ставь плюсики под видео игры Реброва в ЛЧ, пигги )))
    Беланов
    Беланов ответил spartach n1
    сегодня в 12:38
    spartach n1:
    Смешно ты минусишь - ставь плюсики под видео игры Реброва в ЛЧ, пигги )))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:27
    лучший кипер страны ....последних 10-ти лет.....без вопросов....
    Все "рекорды" в пользу троллей....
    Думаю Акинфеев причина 50% всех титулов за данный период....
    Можно по разному относится к ЦСКА.....но то что им повезло с вратарём и президентом - 100%......
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 12:23
    Ребров: "ЛЧ? Не, не слышал!"
    Мельгарехо
    Мельгарехо ответил Bolshoy
    сегодня в 12:21
    Bolshoy:
    Спорить бесполезно... Вратарская школа в нашей стране, начиная с Л. И. Яшина, одна из лучших в мире.Не важно в каком клубе они защищают ворота Чего не скажешь о других линиях...
    и почему же при одной из лучшей школе вратарей наши вратари в Европе не играют?
    Кроме Митрюшкина (в худшей команде швейцарского чемпионата) и Габулова (который в Брюгге по 4 штуки вынимает).
    Bolshoy
    Bolshoy
    сегодня в 12:17
    Спорить бесполезно... Вратарская школа в нашей стране, начиная с Л. И. Яшина, одна из лучших в мире.Не важно в каком клубе они защищают ворота Чего не скажешь о других линиях...
    Doping87
    Doping87
    сегодня в 12:13
    Почему Ганчаренко расстался с Тошичем?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Дмитрий Аександров
    сегодня в 12:10
    Дмитрий Аександров:
    Если бы не Акинфеев, никогда бы не было легендарного рекорда ЦСКА в Лиге чемпионов.
    А вот рекорд Реброва в ЛЧ можно только повторить, что и делают вратари СКА, Амкара, Анжи, Урала,Тосно, Арсенала Т. и других топ клубов РФПЛ. Молодец Ребров- не только штанги лижет, но и вечный рекорд в ЛЧ установил!
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 12:08
    Чтобы там не говорили завистники я согласен с Зораном !
    Игорян еще долго будет радовать болельщиков своей игрой 🤣
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил FILL3286
    сегодня в 12:07
    FILL3286:
    игоооорь!! Лучший!) 43 не кто не перебьет)))!!! ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ
    Это разве рекорд! Подумаешь каких то 80 игр сыграл Акинфеев в ЛЧ. Вот Ребров вообще навеки сухим в ЛЧ остался, т.к. не сыграл ни одной игры в ЛЧ и не сыграет уже никогда. Такой рекорд побить невозможно! Это рекорд можно только повтоить, например вратарям Анжи, или Амкара.
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 12:02
    Категорически согласен, Зоран. Вот не знаю за кого болеть в матче Партизан vs ЦСКА. Братья все же. Да и матч ТОВАРИЩЕСКИЙ.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Беланов
    сегодня в 11:59
    Ну первый рекорд и окно в Европу вы проруби Получив от ОЛИМПИКА В ЛЧ 6.Сухих ПЛЮХ. ТАК, ЧТО НЕ НАДО ТУТ РАССКАЗЫВАТЬ СКАЗОЧКИ ПРО БЕЛОГО БЫЧКА И ВЫСТАВЛЯТЬ ДЕТСКИЕ КАРТИНКИ.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:58
    прав Тошич, все же в пустые ворота легче забить, а с Акинфеевым на воротах есть вероятность что мяч в него попадет.
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 11:55
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 11:53
    игоооорь!!
    Лучший!)
    43 не кто не перебьет)))!!!
    ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 11:43
    и не было бы рекорда ЛЧ
    Одно слово румын
    Одно слово румын
    сегодня в 11:38
    Зато у сборной меньше
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 11:32
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 11:32
    Беланов
    Беланов ответил ALEX26659
    сегодня в 11:31
    ALEX26659:
    https://www.youtube.com/watch?v=TGeQmKSxXIc
    За время этих 10 ляпов Акинфеева в Спартаке сменилось 7 дырок. Расскажи еще про "ляпы" Акинфеева )))
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 11:29
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 11:28
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 11:25
    А какая разница - больше мячей, или меньше , если итоговый результат один - почетное четвертое место ?
    Беланов
    Беланов ответил loko7
    сегодня в 11:24
    loko7:
    Это он сейчас скрыто раскритиковал защиту ЦСКА.
    Да ее и надо критиковать. То, что они творили во втором тайме домашней игры с Базелем - за это децимацию надо проводить
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 11:24
    Ещё больше?...а вообще без вратаря ещё больше...железная логика Зоран ))....
    Беланов
    Беланов ответил Дмитрий Аександров
    сегодня в 11:23
    Дмитрий Аександров:
    Если бы не Акинфеев, никогда бы не было легендарного рекорда ЦСКА в Лиге чемпионов.
    Если бы не Спартак, никогда бы не было легендарного рекорда Семьлихова в Лиге чемпионов
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:23
    Для чемпионат России подходит, а для Лиги Чемпионов нет, или оборона должна быть совсем другая.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 11:20
    Абсолютно прав Зоран!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 11:07
    Игорь наше всё!Кто бы и что не говорил.А тем,кто говорит про его рекорды пусть расскажут заодно и о достижениях своих вратарей.
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
    сегодня в 11:05
    просто нужна защита нормальная, если РПЛ наши старички еще тянут, то в ЛЧ их как стоячих обходят, да и Васин защитник уровня Уфы
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