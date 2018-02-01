Тошич: «Если бы не Акинфеев, поражений и пропущенных мячей у ЦСКА было бы намного больше»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, летом перебравшийся в «Партизан», считает, что голкипер «армейцев» и сборной России Игорь Акинфеев еще долго будет радовать болельщиков своей игрой:

«Игорь очень переживал по поводу разрыва крестообразных связок в 2012 году. Вместе с тем никто не сомневался, что Акинфеев вернется, и сейчас он каждый день доказывает свой уровень. Игорь еще долго будет играть так же качественно.

Какое было отношение в команде к антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов? Нельзя сказать, что в этой серии виноват только Игорь. Пропускает вся команда. Акинфеев много раз спасал нас, так что поражений и пропущенных мячей могло бы быть намного больше. Когда играешь против „Баварии“ или „Манчестер Сити“, тяжело сыграть на ноль».