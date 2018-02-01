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Украинские журналисты смогут получить аккредитацию на ЧМ, обратившись в ФИФА

вчера, 12:44

В пресс-службе ФИФА сообщили о том, что украинским журналистам будет предоставлена возможность получить аккредитацию на чемпионат мира 2018 года в индивидуальном порядке. Ранее стало известно, что Федерация футбола Украины сообщила журналистам своей страны о том, что им отказано в аккредитации на мундиаль в целях безопасности, хотя позже председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что Россия гарантирует безопасность всем работникам пера во время турнира.

«Процесс аккредитации журналистов на чемпионат мира по футболу организован через медиаканал ФИФА и в основном осуществляется ассоциациями-членами международной федерации. Обратите внимание, что средства массовой информации также могут быть аккредитованы непосредственно через ФИФА в индивидуальном порядке и в каждом конкретном случае. Мы можем подтвердить, что по просьбе некоторых украинских СМИ, напрямую связавшихся с ФИФА, им была предоставлена возможность получить аккредитацию на чемпионат мира по футболу».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
вчера в 21:09
Морозовский:
Ну не только же плитку класть! Хотя западники ихние, хорошо кладут!
Им сейчас не до футбола, у них сейчас с поляками "футбол" начнется.....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
вчера в 21:06
Морозовский:
Ну не только же плитку класть! Хотя западники ихние, хорошо кладут!
Ахахахаха!!! Я поржал!!! Ахахахаха!!!
Морозовский
Морозовский ответил Napoleon Bonapart
вчера в 21:05
Napoleon Bonapart:
А я вообще не припомню, разве колонии играют в футбол?
Ну не только же плитку класть! Хотя западники ихние, хорошо кладут!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
вчера в 21:02
Морозовский:
Америкосам решать - ехать хохлам или нет.
А я вообще не припомню, разве колонии играют в футбол?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
вчера в 21:00
Морозовский:
Америкосам решать - ехать хохлам или нет.
Ахахахаха!!! Точно!!!
Морозовский
Морозовский
вчера в 16:06
Америкосам решать - ехать хохлам или нет.
Egorium
Egorium
вчера в 14:10
Как получат аккредитацию, то их сразу же и люстрируют в помойном баке.
vistory
vistory
вчера в 14:09
ФИФА стоит им отказать.
Суеверный
Суеверный ответил За адекватность
вчера в 14:07
За адекватность:
Мне сложно ответить на Ваш вопрос, их властям виднее. Удивляет другое. Безопасность более миллиона (точных цифр не имею) украинцев, работающих в России, которая не давала им никаких гарантий безопасности, украинскую власть видимо не волнует, а безопасность журналистов взволновала, несмотря на гарантии России. Да ну её эту политику, пусть что-то делают.
Согласен, особенно с тем что "ну ее эту политику". Общество рационально и гармонично устроено когда в нем нет кипения политических пристрастий. Выплеск адреналина уместен на спортивных площадках, или на худой конец на трибунах (у телика).
За адекватность
За адекватность ответил Суеверный
вчера в 13:54
Суеверный:
Может и так. Просто с какого перепуга "власти" несут ответственность за журналистов. Я конечно не из этой когорты, но работал в еженедельнике некоторое время. Так вот - настоящие репортеры сами в петлю голову просунут, это их обязательная черта. Аккредитация же просто обеспечивает гарантированный доступ на официальные мероприятия.
Мне сложно ответить на Ваш вопрос, их властям виднее. Удивляет другое. Безопасность более миллиона (точных цифр не имею) украинцев, работающих в России, которая не давала им никаких гарантий безопасности, украинскую власть видимо не волнует, а безопасность журналистов взволновала, несмотря на гарантии России. Да ну её эту политику, пусть что-то делают.
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 13:47
Франкова имхо обязательно пропустят
Суеверный
Суеверный ответил За адекватность
вчера в 13:38
За адекватность:
На мой взгляд всё более прозаично,украинские власти сняли с себя ответственность, если что, мы не при делах, аккредитацию выдали в ФИФА.
Может и так. Просто с какого перепуга "власти" несут ответственность за журналистов. Я конечно не из этой когорты, но работал в еженедельнике некоторое время. Так вот - настоящие репортеры сами в петлю голову просунут, это их обязательная черта. Аккредитация же просто обеспечивает гарантированный доступ на официальные мероприятия.
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 13:26
И их не объявят врагами народа после этого?
За адекватность
За адекватность ответил Суеверный
вчера в 13:14
Суеверный:
Чепуха какая-то. Зачем на ровном месте создавать проблемы? На общих основаниях, какая разница из Украины или из КНДР? Если отказ, то должен быть аргументирован.
На мой взгляд всё более прозаично,украинские власти сняли с себя ответственность, если что, мы не при делах, аккредитацию выдали в ФИФА.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 13:13
ФИФА правильно поступило что журналисты Украины будут на чемпионате мира в Росси
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 13:13
Смысл сюда ехать этим украинским журналистам если им у себя на родине запрещены новости из России. Плюс их сборной нету на мундиале,чего они сюда прутся вообще. Пускай сидят у себя и пишут как хорошо у них на Украине и о том что они самая великая нация)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 13:11
А это зрада или нет?)
Суеверный
Суеверный
вчера в 13:05
Чепуха какая-то. Зачем на ровном месте создавать проблемы? На общих основаниях, какая разница из Украины или из КНДР? Если отказ, то должен быть аргументирован.
Don trambon
Don trambon
вчера в 12:49
На кой они нужны тут? Что бы писали очередную грязь?
Киев сделал свой выбор, пора разрывать все отношения с этими.
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