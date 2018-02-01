Украинские журналисты смогут получить аккредитацию на ЧМ, обратившись в ФИФА

В пресс-службе ФИФА сообщили о том, что украинским журналистам будет предоставлена возможность получить аккредитацию на чемпионат мира 2018 года в индивидуальном порядке. Ранее стало известно, что Федерация футбола Украины сообщила журналистам своей страны о том, что им отказано в аккредитации на мундиаль в целях безопасности, хотя позже председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что Россия гарантирует безопасность всем работникам пера во время турнира.

«Процесс аккредитации журналистов на чемпионат мира по футболу организован через медиаканал ФИФА и в основном осуществляется ассоциациями-членами международной федерации. Обратите внимание, что средства массовой информации также могут быть аккредитованы непосредственно через ФИФА в индивидуальном порядке и в каждом конкретном случае. Мы можем подтвердить, что по просьбе некоторых украинских СМИ, напрямую связавшихся с ФИФА, им была предоставлена возможность получить аккредитацию на чемпионат мира по футболу».