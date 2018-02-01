Христов спустя полгода покинул «СКА-Хабаровск»

В августе 2017 года болгарский легионер с впечатляющей статистикой Венцислав Христов присоединился к «СКА-Хабаровску», но уже через полгода покинул клуб.

Договор между «армейцами» и игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

29-летний форвард провел за хабаровскую команду 14 матчей и забил 2 гола.

Еще в октябре минувшего года «Соккер.ру» верил в футболиста и называл его «скрытым резервом РФПЛ».