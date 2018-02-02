Марселино: «Мы заслуживаем уважения, за то как сыграли с „Барселоной“ без ряда игроков»

Наставник «Валенсии» Марселино после поражения на выезде от «Барселоны» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (0:1) оценил шансы своей команды на выход в финал турнира:

«Исход поединка оставляет желать лучшего, но мы заслужили высокую оценку за то, какое сопротивление оказали сопернику. Это очень тяжёлое противостояние, но ещё ничего не решено, мы будем бороться всеми силами. Хоть успех и кажется невозможным, мы постараемся быть героями. „Месталья“ поможет нам. Наши болельщики видели, что команда оказывает достойное сопротивление без основной части своего состава.

Вроде бы „Барселона“ не забивала только в двух матчах на выезде. Надеюсь, это случится и в третий раз.

„Валенсия“ заслуживает уважения за то, как она сыграла без Гедеша, Дзадзы, Мурильо, Кондогбиа и Гарая против „Барселоны“ в лучшем её составе. В первом тайме соперники хорошо испытали нашу оборону, но, несмотря на это, у них был только один опасный момент. Наша игра в обороне была практически идеальной. Сдерживать „Барселону“ и Месси – это огромная работа».