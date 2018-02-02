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Марселино: «Мы заслуживаем уважения, за то как сыграли с „Барселоной“ без ряда игроков»

сегодня, 05:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Наставник «Валенсии» Марселино после поражения на выезде от «Барселоны» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (0:1) оценил шансы своей команды на выход в финал турнира:

«Исход поединка оставляет желать лучшего, но мы заслужили высокую оценку за то, какое сопротивление оказали сопернику. Это очень тяжёлое противостояние, но ещё ничего не решено, мы будем бороться всеми силами. Хоть успех и кажется невозможным, мы постараемся быть героями. „Месталья“ поможет нам. Наши болельщики видели, что команда оказывает достойное сопротивление без основной части своего состава.

Вроде бы „Барселона“ не забивала только в двух матчах на выезде. Надеюсь, это случится и в третий раз.

„Валенсия“ заслуживает уважения за то, как она сыграла без Гедеша, Дзадзы, Мурильо, Кондогбиа и Гарая против „Барселоны“ в лучшем её составе. В первом тайме соперники хорошо испытали нашу оборону, но, несмотря на это, у них был только один опасный момент. Наша игра в обороне была практически идеальной. Сдерживать „Барселону“ и Месси – это огромная работа».

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Все комментарии
loko7
loko7
сегодня в 10:20
Ну по сравнению с игрой с Реалом, смотрелись вы куда лучше.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 07:55
Автобус выставил Марселино
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:33
Всегда есть шанс, все зависит от нас самих
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:21
Какой смешной этот Наставник «Валенсии» Марселино. Неужели он действительно думает что играй они в оптимальном составе результат был бы иным ? А еще вдвойне читать это интервью посмотрев статистику. Какое вы там достойное сопротивление оказывали ? С самого начала игры выставили автобус и не выходили из него до финального свистка. И конечно же Барселоне,исповедующей атакующий стиль игры,было трудно взломать оборону Валенсии. Но справедливость восторжествовала и победил сильнейший. И не надо оправдываться,проиграли по делу!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 06:14
Тренер проигравшего боксера успокаевает его: - А тебе удалось его разок напугать. Боксер удивленно: - да? а когда? Тренер: когда ты ушел в нокаут ему показалось что он убил тебя =D
NOVA
NOVA
сегодня в 05:27
а так вот оно что, барсе еще повезло что валя не в полном составе играла!!
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