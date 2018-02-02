Коваленко: «„Рома“ – не самый звёздный клуб, и правда хороший жребий для „Шахтёра“»

Полузащитник «Шахтёра» Виктор Коваленко поделился мнением о сопернике команды по 1/8 финала Лиги чемпионов – «Роме»:
«Видел несколько их матчей. Это серьёзный соперник, в составе которого есть звёздные футболисты, – „Рома“ очень сильна. Однако сейчас важнее наша подготовка к первой игре чемпионата Украины, только потом – Лига чемпионов.
Шансы? Встреча начнётся со счёта 0:0, так что 50 на 50. У нас тоже сильная команда, мы не зря вышли из группы. Да, „Рома“ не самый звёздный клуб, жребий действительно хороший».
Напомним, сегодня «Рома» огласила заявку на матчи с «Шахтёром» в Лиге чемпионов.