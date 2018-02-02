Коваленко: «„Рома“ – не самый звёздный клуб, и правда хороший жребий для „Шахтёра“»

02 февраля 2018, 06:55
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Шахтёра» Виктор Коваленко поделился мнением о сопернике команды по 1/8 финала Лиги чемпионов – «Роме»:

«Видел несколько их матчей. Это серьёзный соперник, в составе которого есть звёздные футболисты, – „Рома“ очень сильна. Однако сейчас важнее наша подготовка к первой игре чемпионата Украины, только потом – Лига чемпионов.

Шансы? Встреча начнётся со счёта 0:0, так что 50 на 50. У нас тоже сильная команда, мы не зря вышли из группы. Да, „Рома“ не самый звёздный клуб, жребий действительно хороший».

Напомним, сегодня «Рома» огласила заявку на матчи с «Шахтёром» в Лиге чемпионов.

Вальверде: «Не знаю, что ещё можно сделать, чтобы привлечь зрителей на „Камп Ноу“»
02 февраля 2018
Хави: «Я крайне разочарован в Неймаре. Может, это хорошо, что он покинул „Барселону“»
02 февраля 2018 Видео
Марселино: «Мы заслуживаем уважения, за то как сыграли с „Барселоной“ без ряда игроков»
02 февраля 2018
Паулиста: «„Барселона“ – лучшая в мире, но мы должны выйти с настроем попасть в финал»
02 февраля 2018
Вальверде: «„Эспаньол“ сначала тоже победил 1:0, но не смог выйти в следующий раунд»
02 февраля 2018
Раджи: «Лучше промолчу о том, как бы я отреагировал на шутку Неймара в игре с „Ренном“»
02 февраля 2018
EAGinLE
02 февраля 2018 в 08:38, ред.
Удачи Шахтеру .
Дмитрий Аександров
02 февраля 2018 в 08:22
"Шахтер" обязан побеждать. но лучше бы игроки не болтали.
КЭТиК
02 февраля 2018 в 07:35
Что-то слишком много понтов.
Zayac_65
02 февраля 2018 в 07:34
скромный...)
Майкл59ru
02 февраля 2018 в 07:34
Учитывая как выступает Рома у себя в чемпионате,шансов пройти дальше как раз у Шахтёра.
SHMEL
02 февраля 2018 в 07:16
Примерно равные соперники.
