Коваленко: «„Рома“ – не самый звёздный клуб, и правда хороший жребий для „Шахтёра“»

02 февраля 2018, 06:55

Полузащитник «Шахтёра» поделился мнением о сопернике команды по 1/8 финала Лиги чемпионов – «Роме»:

«Видел несколько их матчей. Это серьёзный соперник, в составе которого есть звёздные футболисты, – „Рома“ очень сильна. Однако сейчас важнее наша подготовка к первой игре чемпионата Украины, только потом – Лига чемпионов.

Шансы? Встреча начнётся со счёта 0:0, так что 50 на 50. У нас тоже сильная команда, мы не зря вышли из группы. Да, „Рома“ не самый звёздный клуб, жребий действительно хороший».

Напомним, сегодня «Рома» огласила заявку на матчи с «Шахтёром» в Лиге чемпионов.