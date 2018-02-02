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Игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов

вчера, 21:32

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что футболисты «Тосно» приостановили свою игровую деятельность до тех пор, пока им не выплатят долги.

«У „Тосно“ есть задолженности перед футболистами, поэтому игроки приостановили свою игровую деятельность. Будут ждать погашения долгов. В профсоюз футболисты обращаются постоянно, потому что ситуация родилась не вчера. По отдельным игрокам уже даже есть решения палаты по разрешению споров.

Я с руководством еще не вступал в контакт, но на следующей неделе планируем выяснять. Приостановление трудовой деятельности – серьезный шаг со стороны футболистов. Футболисты знают свои права и приостановка деятельности – шаг, который придуман не сегодня. Мы игроков, конечно, консультируем на всех этапах, а выбор, какие действия предпринимать, делают сами футболисты».

Отметим, что игроки «Тосно» в данный момент находятся на втором сборе команды в Турции.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
вчера в 22:33
Жаль, кто остановит спартак в их любимом кубке, только никто ничего не приостанавливал.
VIPded
VIPded
вчера в 22:22
Пусть потерпят... Там на Погребняка деньги копят... )))
RDeanW
RDeanW
вчера в 22:20
вот что бывает, когда интересуешься игроками фк "харьковский банкрот". сразу тема финансового упадка в клубе поднимается
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:11
Руководство клуба об этом ничего не знает - такое тоже бывает.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:54
Началось.А где деньги с продажи Заболотного и Маркова? И вообще, если задолженности перед футболистами зачем в Турции сбор проводите? Экономьте деньги.
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:51
А СТЫДНО ОПЯТЬ ЗА "Зенит"!
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:49
Переходите в Ньюкасл! Станете чемпиками и миллионерами!
Kerri
Kerri
вчера в 21:35
Ну и правильно!
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