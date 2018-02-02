Игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что футболисты «Тосно» приостановили свою игровую деятельность до тех пор, пока им не выплатят долги.

«У „Тосно“ есть задолженности перед футболистами, поэтому игроки приостановили свою игровую деятельность. Будут ждать погашения долгов. В профсоюз футболисты обращаются постоянно, потому что ситуация родилась не вчера. По отдельным игрокам уже даже есть решения палаты по разрешению споров.

Я с руководством еще не вступал в контакт, но на следующей неделе планируем выяснять. Приостановление трудовой деятельности – серьезный шаг со стороны футболистов. Футболисты знают свои права и приостановка деятельности – шаг, который придуман не сегодня. Мы игроков, конечно, консультируем на всех этапах, а выбор, какие действия предпринимать, делают сами футболисты».

Отметим, что игроки «Тосно» в данный момент находятся на втором сборе команды в Турции.