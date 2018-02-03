Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Кельна»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Кельном» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Кельн, стадион «Рейн Энерги»
«Кельн» - «Боруссия» 2:3 (0:1)
Голы: Цоллер 60, Мере 69 - Батшуайи 35, Батшуайи 62, Шюррле 84.
«Кельн»: Тимо Хорн, Хектор, Хайнц, Мере, Соренсен, Йойич, Озкан, Хегер (Писарро 87), Клеменс (Цоллер 46), Гуйрасси (Кордоба 63), Теродде.
Главный тренер: Штефан Рутенбек.
«Боруссия» Д: Бюрки, Тольян, Топрак, Сократис, Пищек, Вайгль, Шюррле (Аканджи 88), Дахуд (Геррейру 63), Кагава, Пулишич (Санчо 72), Батшуайи.
Главный тренер: Петер Штегер.
Предупреждения: Дахуд 34, Йойич 41.
Судья: Бенджамин Бранд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом».