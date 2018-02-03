Офис МФСО «Спартак» опечатан

Председатель Международного физкультурного спортивного общества (МФСО) «Спартак» Евгений Ловчев заявил, что офис организации в данный момент опечатан, планируется провести опись всех документов, которые есть в здании. В офисе находится сын бывшего председателя общества - Анны Алешиной, он отказывается покидать помещение.

«Офис МФСО ”Спартак» сейчас опечатан. Согласно решению минюста, я являюсь председателем общества, а люди, которые сейчас там находятся, не хотят его покидать.

Учитывая, что вторая сторона не исполняет предписания закона, мы вызвали полицию, так как сын Алешиной не хотел покидать кабинет.

Эта история только начинается, думаю, что еще будут суды. Мне обидно за детище Старостина. По сути, сейчас физкультурное общество мертво, никто не слышит о лыжниках, борцах, других спортсменах ”Спартака”, которые выступают на Олимпиадах.

Кто-то просто хочет жить и зарабатывать деньги за счет ”Спартака”. По большому счету ”Спартак” давно умер. Есть просто 3-4 человека, которые пользуются названием и ромбом в своих целях. Мы пошли юридическим путем. Нам никто не хочет передавать документацию, в понедельник пройдет опись всех документов, которые есть в офисе".