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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилдФонбет1.167.518
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонФонбет1.275.5510.8
Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер---
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.753.74.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет1161.25
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет2.523.352.77
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.93.52.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет14.57.61.21
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротонеФонбет1.265.312.5
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.81.15
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Офис МФСО «Спартак» опечатан

сегодня, 12:16

Председатель Международного физкультурного спортивного общества (МФСО) «Спартак» Евгений Ловчев заявил, что офис организации в данный момент опечатан, планируется провести опись всех документов, которые есть в здании. В офисе находится сын бывшего председателя общества - Анны Алешиной, он отказывается покидать помещение.

«Офис МФСО ”Спартак» сейчас опечатан. Согласно решению минюста, я являюсь председателем общества, а люди, которые сейчас там находятся, не хотят его покидать.

Учитывая, что вторая сторона не исполняет предписания закона, мы вызвали полицию, так как сын Алешиной не хотел покидать кабинет.

Эта история только начинается, думаю, что еще будут суды. Мне обидно за детище Старостина. По сути, сейчас физкультурное общество мертво, никто не слышит о лыжниках, борцах, других спортсменах ”Спартака”, которые выступают на Олимпиадах.

Кто-то просто хочет жить и зарабатывать деньги за счет ”Спартака”. По большому счету ”Спартак” давно умер. Есть просто 3-4 человека, которые пользуются названием и ромбом в своих целях. Мы пошли юридическим путем. Нам никто не хочет передавать документацию, в понедельник пройдет опись всех документов, которые есть в офисе".

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 12:40
ФК Спартак не входит в это сообщество. К чему эта новость?
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 12:38
В след за книгами "Как убивали Спартак", "Как пропивали Спартак" выйдет новая книга "Как делили Спартак"!!! Желаю коммерческого успеха!
CTAPbIU
CTAPbIU
сегодня в 12:36
Не радуйтесь завистники ФК Спартак Москва. К футбольному клубу это не имеет отношения. По брендом Спартак есть футбольный, хоккейный, баскетбольный клубы и другие организации..
denmig
denmig
сегодня в 12:33
на пустом месте ловчев себя пиарит!
за
за
сегодня в 12:32
Есть МФСО Спартак и Футбольный Клуб Спартак, а это две большие разницы.
Гойло и Какоев
Гойло и Какоев
сегодня в 12:26
Офис МФСО «Спартак» опечатал глухой кот-оракул из Эрмитажа
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11
сегодня в 12:24
щас еще пальмы с зулусами в тарасовке опечатают и конец
Jum13
Jum13
сегодня в 12:23
Неужели накрыли Тюменскую ОПГ?
311
311
сегодня в 12:20
"По большому счету ”Спартак” давно умер. Есть просто 3-4 человека, которые пользуются названием и ромбом в своих целях."
Всё, что нужно знать о Спартаке!)
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