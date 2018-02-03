Чичарито о «Реале» и МЮ: «У меня в футболе только одна любовь»

Известный мексиканский форвард Чичарито рассказал о своем отношении к тем клубам, в которых ему довелось поиграть в течение карьеры.

«„Юнайтед“ был моим первым европейским клубом, и там я выигрывал трофеи. Я хочу, чтобы у МЮ дела всегда шли хорошо. То же касается „Реала“ и „Байера“. Я всегда хочу, чтобы мои экс-клубы побеждали, однако в моей футбольной жизни у меня есть только одна настоящая любовь - „Чивас“ из Гвадалахары (первый клуб Чичарито - прим.). А все остальные клубы были для меня как подруги. Когда-то мы любили друг друга, но потом распрощались», - сказал Чичарито, который сейчас играет за «Вест Хэм».