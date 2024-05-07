Педро признан лучшим игроком «Зенита» по итогам апреля

Болельщики «Зенита» признали нападающего Педро лучшим игроком команды в апреле.
В прошлом месяце бразилец провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами.
Всего на счету игрока 8 поединков за «сине-бело-голубых».
Болельщики «Зенита» признали нападающего Педро лучшим игроком команды в апреле.
В прошлом месяце бразилец провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами.
Всего на счету игрока 8 поединков за «сине-бело-голубых».
Можно сказать что парень провёл 11 официальных матчей за 2 месяца - и забил всего 3 гола...
Можно сказать что парень за 2-е игры за 4 дня - забил 3 мяча...
И то и другое правда...
Всё дело в правильной подаче информации...))
Можно сказать что парень провёл 11 официальных матчей за 2 месяца - и забил всего 3 гола...
Можно сказать что парень за 2-е игры за 4 дня - забил 3 мяча...
И то и другое правда...
Всё дело в правильной подаче информации...))
Во время Второй мировой в*йны одна прекрасно подготовленная немецкая диверсионная группа засыпалась совсем на мелочи :Браво жуя "чуингам",подъехали на американскую заправку,будучи в американской же форме и кратко сказали "пэтрол"(«petrol»).Заправщик попросил минутку подождать и позвонил в комендатуру,заподозрив неладное,ибо американцы говорят "газ",а "пэтрол"-англичане.
Во время Второй мировой в*йны одна прекрасно подготовленная немецкая диверсионная группа засыпалась совсем на мелочи :Браво жуя "чуингам",подъехали на американскую заправку,будучи в американской же форме и кратко сказали "пэтрол"(«petrol»).Заправщик попросил минутку подождать и позвонил в комендатуру,заподозрив неладное,ибо американцы говорят "газ",а "пэтрол"-англичане.
официальным, а мы хотим российские фамилии лицезреть, это вряд ли...!
официальным, а мы хотим российские фамилии лицезреть, это вряд ли...!
Лучшим игроком апреля становится игрок забивший в чемпионате 1 гол....
Какие же тогда нелучшие ???
Лучшим игроком апреля становится игрок забивший в чемпионате 1 гол....
Какие же тогда нелучшие ???