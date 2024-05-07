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Педро признан лучшим игроком «Зенита» по итогам апреля

вчера, 19:30

Болельщики «Зенита» признали нападающего Педро лучшим игроком команды в апреле.

В прошлом месяце бразилец провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами.

Всего на счету игрока 8 поединков за «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:01
больше на аванс похоже
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:24
Выбор странный. Провел прилично одну игру со Спартаком,а дальше либо впустую бегал, либо на лавке оставался. Рановато стали из него звезду делать. Он не сильнее Салтыкова и Файзуллаева
Futurista
Futurista
вчера в 21:33
2 случайных Спартаку с перепуга...и еще кому то один такой же...Геннадий разочарован....
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:14
Насчёт подачи ты прав. Не знаю кто голосовал, по этому поводу, но мне больше нравится Сергеев. И ещё Барриос.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:51
Всё не столь однозначно....
Можно сказать что парень провёл 11 официальных матчей за 2 месяца - и забил всего 3 гола...
Можно сказать что парень за 2-е игры за 4 дня - забил 3 мяча...
И то и другое правда...
Всё дело в правильной подаче информации...))
Интерес
Интерес ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:42
"Английский американский " и "Португальский-бразильский".
Во время Второй мировой в*йны одна прекрасно подготовленная немецкая диверсионная группа засыпалась совсем на мелочи :Браво жуя "чуингам",подъехали на американскую заправку,будучи в американской же форме и кратко сказали "пэтрол"(«petrol»).Заправщик попросил минутку подождать и позвонил в комендатуру,заподозрив неладное,ибо американцы говорят "газ",а "пэтрол"-англичане.
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:35
...тем более...!
Scorp689
Scorp689 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:30
Португальский...
lotsman
lotsman
вчера в 20:29
Хороший игрок. Три гола в шести играх, это хорошо.
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:29
...говорят скоро в Питере кроме русского языка, бразильский станет
официальным, а мы хотим российские фамилии лицезреть, это вряд ли...!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:18
Дожили....
Лучшим игроком апреля становится игрок забивший в чемпионате 1 гол....
Какие же тогда нелучшие ???
Интерес
Интерес ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:46
В аренде в других клубах.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:31
Это всё конечно хорошо, но где российские молодые игроки?
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