Педро признан лучшим игроком «Зенита» по итогам апреля

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вчера, 19:30

Болельщики «Зенита» признали нападающего лучшим игроком команды в апреле.

В прошлом месяце бразилец провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами.

Всего на счету игрока 8 поединков за «сине-бело-голубых».