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«Реал» сыграл вничью с «Леванте»

сегодня, 00:35
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия»

«Леванте» - «Реал» 2:2 (1:1)
Голы: Боатенг 41, Паццини 89 - Рамос 10, Иско 81.

«Леванте»: Ойер, Постиго, Робер, Боатенг (Хасон 60), Дукур, Коке, Лерма (Марти 68), Иви Лопес (Паццини 77), Лукич, Луна, Моралес.
Главный тренер: Хуан Рамон Мунис.

«Реал»: Навас, Бензема, Бэйл (Иско 66), Варан, Каземиро, Карвахаль, Кроос (Васкес 90+1), Марсело, Модрич, Рамос, Роналду (Асенсио 82).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Дукуре 13, Рамос 21, Лопес 26, Асенсио 84, Хуанфран 88, Варан 90+2.

Судья: Марио Мелеро Лопес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре «Реал» разбил «Валенсию».

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Все комментарии
DVoxNN
DVoxNN ответил Тага Дага
сегодня в 12:09
Тага Дага:
Матч не смотрел. ...за что дельфина заменили?Травма..или Зидан уже понял что этот нырок кроме как падать и просить пенку ничего не умеет. ..
Заменили в концовке при счете 2-1 в пользу Реала. Типа дело сделано, пенальти можно уже не выпрашивать. Но Зидан сделал большую ошибку, заменив еще Крооса и Бэйла, и Реал кое-как очко спас.
димон 37
димон 37 ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 11:56
Barcelona_Rostov:
ты же фанат Баварии)))а тут над реалом трясешься))
это известый в мире глор
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 11:51
Сильно!)) Была мысля взять в экспресс минус полтора на Реал!) Благо вовремя одумался!)
belladonna
belladonna
сегодня в 11:38
Санчо Панса
Сегодня 05:56
Чемпионский титул с такими результатами будет нереально защитить.
_________________

какой чемпионский титул?)
основная задача реала на остаток чемпа - побороться за третье место или хотя бы на пятое не скатиться и не остаться без ЛЧ.
Roman73
Roman73
сегодня в 11:35
Сдох португаль.
А Модрич...второй в мире.
belladonna
belladonna
сегодня в 11:33
нее, ну очко тоже результат.
как никак с самим Леванте играли.))

а вообще даже троллить особо нет желания.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 11:29
Мож Криштиану переквалифицироваться в вратаря?)
Apsny
Apsny
сегодня в 11:27
Королевич Дон Кихот Панча))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:14
Не вижу Кристинки в списке забивавших. Пенальти снова не поставили?
Ахад
Ахад
сегодня в 11:14
как там луччый игрок мира)
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 11:12
Матч не смотрел. ...за что дельфина заменили?Травма..или Зидан уже понял что этот нырок кроме как падать и просить пенку ничего не умеет. ..
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 11:06
В который раз уже убеждаюсь,чем классный тренер отличается от обычного. Фергюссен всегда считал все эти суперкубкии, клубные чемпионаты мира никчемными турнирами, мешающими нормальной подготовке своей команды, поэтом выставлял на эти матчи полурезервный состав и никогда, в угоду им, не форсировал подготовку. Вальверде поступил точно так же, когда предстоял никчемный суперкубок Испании. Зидан же, наоборот, гонял своих, как буд то предстоял финал ЛЧ. Победа оказалась Пиарова. Подготовка сломана начисто и та победа до сих пор дает о себе знать. Барса планомерно подошла к сезону и словно фирменный поезд, мчится четко по расписанию к своей цели.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 10:40
Контрольный выстрел в башню Переса..Суарес сделает..
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 10:38
до матча в классико игроки Реала хотели чтоб Барселона сделала коридор. Теперь они обязаны сделать ахахаха
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 10:32
Сколько уже очков потеряли с середняками и аутсайдерами в этом сезоне уже и не сосчитать?! Именно из-за этих потерянных очков мы и проиграли чемпионат столь рано. И этого еще недостаточно для Зизу?! Против ПСЖ с такой защитой ловить конечно же нечего, про атаку вообще молчу, чистая клоунада с навесами.
Пластун
Пластун
сегодня в 10:30
Вот этого то я точно не ожидал. Ещё и думал, что Криш положит минимум один-два. Адекватным болельщикам Реала моё сочувствие. И ведь по началу сезона думалось будет рубка между клубами и не в пользу Барсы. Даже не знаю, что лучше. Огромное отставание или маленький отрыв Барсы для более значимости победы в ЛЛ Барсы. Летом вас ждёт чистка и становление очень долгое. Ваши лидеры постарели очень сильно. Если Криш останется то никто из звёзд не пойдёт к вам, чтобы быть на втором плане. Ну и ещё. Вальверде тренерище. После разгрома в КИ сумел перенастроить команду и сделать выводы.
бoсх
бoсх
сегодня в 10:30
ну вот.за рассветом всегда наступает закат,а за закатом рассвет.сегодня ты победитель,а завтра даже не второй...всё это не понимают лишь инфантильные детины,для которых чьи то поражения и неудачи намного милей,чем собственные победы и успехи.всё таки как то надо разделять троллинг и подъ..ки до откровенных танцев на костях.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Funny_Smailik
сегодня в 10:17
Funny_Smailik:
да, сливочные глоры они такие, даже те которые якобы за юве или псж =D
Гуляй, Фаня. Аха-ха)
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 10:16
Вот это облом. С таким составом не обыграть Леванте это надо умудриться.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 10:02
Непотопляемый Князь:
В школе карантин?
    abramjan
    abramjan
    сегодня в 10:02
      Barcelona_Rostov
      Barcelona_Rostov ответил Санчо Панса
      сегодня в 09:54
      Санчо Панса:
      Да какого хрена вообще? Паццини, который и в Серии А забивал по праздникам, чуть ли не в первом матче за Леванте отличился! Жаль, что он забил в ворота королевичей....Моей злости и разочарованию просто нет предела! Матч, который королевский клуб должен был доводить до победы, что сказать....Чемпионский титул с такими результатами будет нереально защитить.
      ты же фанат Баварии)))а тут над реалом трясешься))
      abramjan
      abramjan
      сегодня в 09:54
        Funny_Smailik
        Funny_Smailik ответил barcelona and cruyff
        сегодня в 09:47
        Реал хотел чемпионский коридор, вот их и пускают по чемпионскому кругу, каждый успевая насовать им пару- тройку голов :)
        Funny_Smailik
        Funny_Smailik ответил Непотопляемый Князь
        сегодня в 09:44
        да, сливочные глоры они такие, даже те которые якобы за юве или псж =D
        Agamaga
        Agamaga
        сегодня в 09:40
        Вот их реальный уровень без судей! Пеналду ждал пенальти?
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь
        сегодня в 09:39
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь ответил neomessi
          сегодня в 09:38
          neomessi:
          А утро действительно доброе )))
          В школе карантин?
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь ответил Futbol Club Barcelona
          сегодня в 09:37
          Futbol Club Barcelona:
          Zidane.5 Вчера 14:35 Криштиану великий!! Лучший игрок мира!!! К примеру Мессе через год уже выпнут из Барсы.
          Эту пиявку вы уже ни за что не выкинете. Аха-ха)
          Viskas el Babselona
          Viskas el Babselona
          сегодня в 09:35
          Рамос вчера был признан лучшим игроком матч с оценкой 8.0, а у барана Варана 6.4 - худший игрок в составе Реала. 0 отборов, 0 перехватов - что ЭТО вообще делает в основе Реала? И вот ради этого барана продали Пепе...
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