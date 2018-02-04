Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия»
«Леванте» - «Реал» 2:2 (1:1)
Голы: Боатенг 41, Паццини 89 - Рамос 10, Иско 81.
«Леванте»: Ойер, Постиго, Робер, Боатенг (Хасон 60), Дукур, Коке, Лерма (Марти 68), Иви Лопес (Паццини 77), Лукич, Луна, Моралес.
Главный тренер: Хуан Рамон Мунис.
«Реал»: Навас, Бензема, Бэйл (Иско 66), Варан, Каземиро, Карвахаль, Кроос (Васкес 90+1), Марсело, Модрич, Рамос, Роналду (Асенсио 82).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Дукуре 13, Рамос 21, Лопес 26, Асенсио 84, Хуанфран 88, Варан 90+2.
Судья: Марио Мелеро Лопес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Реал» разбил «Валенсию».