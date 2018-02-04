Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением накануне сегодняшнего матча 26-го тура английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма».



«Я вижу два клуба, две команды игроков, которые симпатичны любому, кто интересуется футболом.



„Тоттенхэм“ - команда, которая стремится к чему-то большему, они сосредоточены на победных результатах.



„Ливерпуль“ в этом сезоне добился прогресса. У моей команды большой потенциал, впереди нас ждет эволюция. И да, часть этой эволюции будет за счет новых игроков».



Напомним, что в другом матче тура «Арсенал» отправил пять мячей в ворота «Эвертона».