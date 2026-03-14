Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Балтика» обыграла ЦСКА в матче чемпионата России

сегодня, 22:37
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 21-го тура РПЛ «Балтика» на своем поле одержала победу над ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Брайан Хиль на 63-й минуте.

По итогам матча у «Балтики» 39 очков (4-е место). ЦСКА идет 5-м с 36 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: ФК Балтика
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Олег Орешкин (раскрыть)
сегодня в 23:54
Вам ещё осталось обвинить Акинфеева в том, что он не забивает голов в ворота соперников. То Облякова обвиняли во всех поражениях ЦСКА. Последнее время за Акинфеева принялись. А кроме Акинфеева, никто больше не виноват в проигрыше?
Limonov
Limonov
сегодня в 23:52
Балтику С Победой!Браво!
Red blu
Red blu
сегодня в 23:36, ред.
Как и ожидалось что игра с Балтикой на их поле будет тяжёлой, так и получилось. Игра шла до первой ошибки одной из команд. Балтике подфартило , Баринов выносил мяч головой и попал в Облякова, от которого мяч попал к игроку Балтики, ну а там уже практически выход один на один с Акинфеевым. Ну а дальше задача Балтики упростилась, надо было удержать счёт 1:0. С чем Балтика и справилась. Зря только Талалаев спровоцировал всю эту заварушку испортил концовку матча такого захватывающего матча. А ведь это была первая игра Талалаева у бровки после трёхматчевой дисквалификации КДК РФС за оскорбительный жест в адрес резервного арбитра в декабре.
Олег Орешкин
Олег Орешкин
сегодня в 23:30
Всем доброго вечера. Я как старый болельщик ЦСКА могу сказать что этот сезон однозначно провален. Как только в ворота становится наш уважаемый ветеран, жди беду, так на самом деле это происходит. Четвертое поражение подряд в чемпионате.
Должно быть стыдно за такую игру в первую очередь вратарю. Когда Игорь уже уйдет на пенсию и не будет позорить великий клуб....
Видимо перестану больше ходить на стадион и смотреть на этот позор. Парни, соберитесь и начните играть и поставьте в ворота кого нибудь
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 23:29
У Левникова - "Хто не спрятался - я не виноват".
Да и не по чину какого-нибудь игрочишку или второго тренеришку ЦСКА удалять вместе с ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ Балтики.
Нужно чтобы всё одинаково было.
Иначе бы "народ не понял". ))
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:20
Так на поле вышли человек ДЕСЯТЬ, и тоже с агрессивными намерениями.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 23:09
Калининград с Победой! Не буду комментировать справедливые реплики по поводу Баринова, но по поводу скандала есть что сказать. Дело в том, что если бы было позволительно – показал бы как выглядит карта (гороскоп) такого матча с вредной планетой Сатурном на Углу карты (редкое положение). Обычно такое положение по разным обстоятельствам выделяет «сатурнианские» персоны матча – судьи, вратари, капитаны, тренеры или какие-то отмены, отказы, другие проблемы для проведения матча. Дополнительно – Сатурном был поражён угол ЦСКА. Предвижу смешарики), но это реальная специфическая прогностика, об этом пишутся книги уже со средних веков, а то и раньше (но тогда это было в виде военных набегов и войн, кто победит). Из современных – Д. Фроули – «Спортивная астрология» (там кстати только скачки и футбол), ещё раньше, например Г. Бонатти.
particular
particular
сегодня в 23:06
Приезжие слабо изображали претензии на пьедестал турнира, - отсюда и невзрачность во всём... Уже который матч... Отвратно...
NavySeal
NavySeal ответ просто Tomson (раскрыть)
сегодня в 23:05
Ну так админресурс научился решать вопросы не танцуя хипхоп в пияном виде и не дерижируя оркестром. Где-то еще пинают мячи в аут и пытаются зазвать руссо гопаря на почесуху мордий. Но при этом феню не освоив, хотя можно любого прапора подключить из резерва "мы победим" ) Питер душшит медленно, но качественно)
kvpn6y6kzfy8
kvpn6y6kzfy8
сегодня в 23:05
Балтика в своем репертуаре, Балтику с победой!
Sergo_ural
Sergo_ural ответ просто Tomson (раскрыть)
сегодня в 23:05
Талалаев для меня он не тренер. Он такие вещи вытворяет, а футболисты в комментах его оправдывают. Поставленный футбол Талалаева мне не нравится, как говорится каждому свое.
просто Tomson
просто Tomson ответ NavySeal (раскрыть)
сегодня в 23:00
в Питере не было ни футбола ни накала страстей, а тут (да и в Ростове) наоборот
shur
shur
сегодня в 23:00
...ну недержание у Талалаева, учись себя как то сдерживать!!! Хотя бы так, зачем же мяч пинать...???!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:00
Таллалаев мужик а Челлестини... ну проигал, ну так себе
просто Tomson
просто Tomson ответ Sergo_ural (раскрыть)
сегодня в 22:59
там тренеров не было )))
NavySeal
NavySeal ответ просто Tomson (раскрыть)
сегодня в 22:59
В смысле? Калинингсберг перепил Питер по градусам? Ни там ни там футбола не было. Тогда в чем профит?
просто Tomson
просто Tomson ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 22:59
"в Ледовое побоище ну или Куликовскую битву" битва за Кёнигсберг
Aleks978
Aleks978 ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 22:58
    Sergo_ural
    Sergo_ural ответ просто Tomson (раскрыть)
    сегодня в 22:58
    Там Талалаева не было.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ просто Tomson (раскрыть)
    сегодня в 22:58
    так ЦСКА не выигрывает, как же его не победить, его только побеждать
    просто Tomson
    просто Tomson
    сегодня в 22:57
    А теперь сравните накал страстей и градус игры этой, и той, что в Питере была сегодня!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:57
      NavySeal
      NavySeal
      сегодня в 22:57
      Футбола так и не увидел. Так, такая-то пацанская физкультминутка с элементами комедийной составляющей. Если талалаева будут щемить, балты гордо скажут нет российскому футболу и будут играть в третьей лиге латвии. Мозг - ничто, принципы - всё! ))
      просто Tomson
      просто Tomson ответ anzhi1 (раскрыть)
      сегодня в 22:56
      Эмоции, не каждый день он побеждает ЦСКА
      anzhi1
      anzhi1
      сегодня в 22:55
      Талалаев конечно удивил. Ты побеждаешь , зачем себя так вести.
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 22:55
      Ежели бы Левников знал, что добавленные 7 минут в концовке едва не превратятся условно в Ледовое побоище ну или Куликовскую битву, он бы наверное столько не добавлял. Осталось узнать время и место дуэли главных тренеров, а также за кем останется право выбора оружия. Ну это в качестве лирического отступления или попытки неудачно пошутить. Ну а ежели как говорится ближе к телу, то хороший бодрый матч получился. "Балтика" играла в свой футбол, бешенная самоотдача и самоотверженность, "армейцам" продыху не давали ( да они никому его не дают). Плюс паренек из солнечного Сальвадора лихо разобрался в своем моменте и заколотил двенадцатый гол в сезоне в РПЛ, который еще и победным стал. Ну а "ЦСКА" ведь и не сказать, что откровенно плохо играл, и атаковать старались, но с такой игрой хозяев ничего поделать не смог. В итоге победа "Балтики", с которой болельщиков клуба и поздравляю. Ну а болельщикам "ЦСКА" не расстраиваться. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
      просто Tomson
      просто Tomson ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 22:54
      Привет от болел Локо! )))
      cska1948
      cska1948 ответ anzhi1 (раскрыть)
      сегодня в 22:54
      А они были, моменты?
      derrik2000
      derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 22:54
      "А за что Челестини Левников показал КК, кто-нибудь может объяснить?"

      А он не только драться кидался, но и на поле выскочил.
      Талалаев - хитрец: ЗА линией поля кочевряжился и глумился. )
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      сегодня в 22:54
      Третий матч Баринова в основе за ЦСКА...третье поражение команды...вот и привозит уже, но vip, конечно, гл.тренер Балтики). Есть дятел пёстрый, а это дятел необыкновенный 🤦‍♂️
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       