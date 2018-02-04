В понедельник решится судьба Конте в «Челси»

Как сообщает источник, главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть уволен уже в понедельник.
Утверждается, что будущее итальянского специалиста в лондонской команде зависит от итогов матча 26-го тура английской Премьер-Лиги против «Уотфорда». Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не потерпит поражений своего клуба.
Напомним, что в матче предыдущего тура «Челси» уступил «Борнмуту».
А сезон дать доиграть Леониду, ну чисто покуражиться. На шип посмотрел, пускай и на АПЛ взглянул бы))
А сезон дать доиграть Леониду, ну чисто покуражиться. На шип посмотрел, пускай и на АПЛ взглянул бы))
Конте сам виноват.
Конте сам виноват.
Но я хочу поправится, список Soccerbase действительно куцый, transfermarkt дает с учетом трансферов Косты и т.п.
253,80 Mill. € / 200,60 Mill. €
В этом году. И опять же все равно куплены игроки на 253 миллиона евро как не крути)
Но я хочу поправится, список Soccerbase действительно куцый, transfermarkt дает с учетом трансферов Косты и т.п.
253,80 Mill. € / 200,60 Mill. €
В этом году. И опять же все равно куплены игроки на 253 миллиона евро как не крути)
Ни один игрок не сказал, "Я хочу играть под руководством Конте, потому что это даст толчок моей карьере". Потому, что футболисты живут в своем мире, они знают что Конте конфликтный чудак, что он крейзи. Что он не будет отстаивать их интересы, и что он их сплавит при первой возможности.
Ни один игрок не сказал, "Я хочу играть под руководством Конте, потому что это даст толчок моей карьере". Потому, что футболисты живут в своем мире, они знают что Конте конфликтный чудак, что он крейзи. Что он не будет отстаивать их интересы, и что он их сплавит при первой возможности.