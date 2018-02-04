В понедельник решится судьба Конте в «Челси»

Как сообщает источник, главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть уволен уже в понедельник.



Утверждается, что будущее итальянского специалиста в лондонской команде зависит от итогов матча 26-го тура английской Премьер-Лиги против «Уотфорда». Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не потерпит поражений своего клуба.



Напомним, что в матче предыдущего тура «Челси» уступил «Борнмуту».