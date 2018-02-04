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В понедельник решится судьба Конте в «Челси»

вчера, 12:58
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси23:00 Не начался

Как сообщает источник, главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть уволен уже в понедельник. 

Утверждается, что будущее итальянского специалиста в лондонской команде зависит от итогов матча 26-го тура английской Премьер-Лиги против «Уотфорда». Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не потерпит поражений своего клуба. 

Напомним, что в матче предыдущего тура «Челси» уступил «Борнмуту».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:04
а было бы довольно прикольно. Конте уволить за нытье, сопли, и срач в команде.
А сезон дать доиграть Леониду, ну чисто покуражиться. На шип посмотрел, пускай и на АПЛ взглянул бы))
fineflat
fineflat ответил Медив
вчера в 21:56
Кого сплавил например?
fineflat
fineflat ответил ROMA DROGBA
вчера в 21:34
Маур продал Брюйне, Лукаку, Салаха!!! При Конте ушли Матич и Коста но они мечтали уйти
fineflat
fineflat
вчера в 21:31
Азар который одной ногой в Реале завтра сольет Конте. Почти уверен
Artuom
Artuom ответил Брулин
вчера в 17:28
Брулин:
Отставка, да вы чего, ребят? Почему вы Венгеру таких вопросов не задаете?
Может потому что Абрамович уже не раз увольнял тренеров за плохие результаты. Может потому что Абрамович хочет чтобы его клуб выигрывал трофеи, а для главного владельца Арсенала главное стабильная прибыль... Да, возможно уволив Венгера, найдут тренера который сможет взять АПЛ или ЛЧ... но есть ведь и большущая возможность что станет ещё хуже. Владелец Арсенала боится этого, ему нужен стабильный доход, а не призрачная возможность... Кронке уже давно отбил те деньги что вложил в клуб и теперь получает прибыль. Нафига ему теперь брать тренера другого, который захочет покупать сильных игроков, а значит владельцу прибыли не будет...
112910415
112910415
вчера в 17:17
Фурсенко волнуется, ждёт и верит!
Полевой Командир
Полевой Командир
вчера в 17:05
в помощники к Манчине ,в сборную италии.... там как раз "тренерский штаб" формируют... Из самых титулованных тренеров
Apsny
Apsny
вчера в 16:33
Потом в Зенит).
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:49
Да пёс с ним!
Конте сам виноват.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 15:25
Мне нравиться как он празднует голы оставьте его
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 14:39
Да, любому терпению рано или поздно приходит конец! В том числе и терпению Романа Аркадьевича) И тут не посмотрят, что Конте привел синих к чемпионству в прошлом сезоне.
Брулин
Брулин
вчера в 14:29
Отставка, да вы чего, ребят? Почему вы Венгеру таких вопросов не задаете?
eaguar
eaguar
вчера в 14:24
все возможно
Живанильда
Живанильда
вчера в 14:23
Ленька покажет как надо тренировать.
The Frei
The Frei
вчера в 14:16
Думаю Конте уйдет, жду Хиддинка/Слуцкого на временную должность до лета.
dimagas1
dimagas1 ответил ROMA DROGBA
вчера в 14:16
ROMA DROGBA:
И что нам останется делать с тем шлаком, что он понапокупал? Моур конечно упустил пару-тройку классных футболистов, но он хотя-бы покупал тех кто не сильно им уступал.
В том то и бяда,после Конте фиг его знает кто будет тренировать.Есть ТОП игркоки типа Канте,Азара,Аспилькуэты или Куртуа,но эти Бакойоки ,Дзаппакосты да Мораты это писец.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 14:12
И что нам останется делать с тем шлаком, что он понапокупал? Моур конечно упустил пару-тройку классных футболистов, но он хотя-бы покупал тех кто не сильно им уступал.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 14:10
Я думаю тренер Челси покинет свой пост
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 14:08
Думаю он останется в Челси
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas1
вчера в 14:05
dimagas1:
За АПЛ вроде как 200 млн дают,минус налоги.
В сумме получается примерно 200 в евро со всем, да, чуть меньше, "Челси" получил как победитель 40 миллионов фунтов, последнее место 2 миллиона, в сумме у "Челси" получилось 147 миллионов фунтов, у последнего места 97.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Медив
вчера в 14:03
Медив:
Потоплю один матч за шмелей, что уж. Каждый матч Конте на посту Челси, это плюс неделя, которая уйдет на разгребания его наследия в будущем
Да жаль, если выгонят раньше нашего пришествия на Челси..
Sheffield United
Sheffield United
вчера в 13:59
Утка.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Так Себе Аналитик
вчера в 13:56
Так Себе Аналитик:
Другое дело что непонятно, кто команду подхватит по ходу пьесы, снова Анчелотти?
если говорить про "снова", то тогда Гус Иванович
dimagas1
dimagas1 ответил Так Себе Аналитик
вчера в 13:53
Так Себе Аналитик:
А летом до этого покупали, но не продавали) Баланс все равно отрицательный. Но я хочу поправится, список Soccerbase действительно куцый, transfermarkt дает с учетом трансферов Косты и т.п. 253,80 Mill. € / 200,60 Mill. € В этом году. И опять же все равно куплены игроки на 253 миллиона евро как не крути)
За АПЛ вроде как 200 млн дают,минус налоги.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:52
Впечатляют 22 одолженных игрока))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas1
вчера в 13:49
dimagas1:
Оскара продали в 2017 году зимой,да и никого тогда не покупали.Деньги по твоему что испарились?
А летом до этого покупали, но не продавали) Баланс все равно отрицательный.

Но я хочу поправится, список Soccerbase действительно куцый, transfermarkt дает с учетом трансферов Косты и т.п.

253,80 Mill. € / 200,60 Mill. €

В этом году. И опять же все равно куплены игроки на 253 миллиона евро как не крути)
Медив
Медив ответил St1ro0oll
вчера в 13:47
St1ro0oll:
Нельзя выигрывать титулы сидя на заднице ровно, продав Васю за 20 млн и купить Петю за 20 млн. Если Абрамович думает,что с такой трансферной политикой можно выигрывать АПЛ и ЛЧ каждый год, то он дурачок и посадив хоть Гвардиолу,хоть Анчелотти на пару они все равно без громких трат ничего не выиграют, максимум будут болтаться в 4-ке и 1/8 ЛЧ.
Если Лукаку хочет работать с Мавром, а не с Конте, как ты его переубедишь? Если Данило хочет работать с Пепом, а не с Конте, как его переубедишь? Если Льоренте уже работал с Конте и больше не хочет, как его заставить? Если те кто хотел играть за Челси, уже не хотят за него играть, то в чем причина?
Ни один игрок не сказал, "Я хочу играть под руководством Конте, потому что это даст толчок моей карьере". Потому, что футболисты живут в своем мире, они знают что Конте конфликтный чудак, что он крейзи. Что он не будет отстаивать их интересы, и что он их сплавит при первой возможности.
dimagas1
dimagas1 ответил Так Себе Аналитик
вчера в 13:43
Так Себе Аналитик:
Оскара уже год назад как продали, он в этот список не входит. Bertrand Traore Lyon £8,800,000 26 Jun, 2017 Nathan Ake Bournemouth £20,000,000 30 Jun, 2017 John Terry Aston Villa Free 03 Jul, 2017 Gael Kakuta Amiens Unknown 10 Jul, 2017 Nathaniel Chalobah Watford Undisc. 13 Jul, 2017 Nemanja Matic Man Utd £40,000,000 31 Jul, 2017 Loic Remy Las Palmas Free 01 Sep, 2017 Total: £68,800,000
Оскара продали в 2017 году зимой,да и никого тогда не покупали.Деньги по твоему что испарились?
VIPded
VIPded
вчера в 13:40
Быть довольным Конте оснований маловато, конечно... Но и увольнять с выплатой неустойки как-то обременительно... Может, потерпеть ещё... и сам уйдёт на новое место...
Медив
Медив
вчера в 13:39
Потоплю один матч за шмелей, что уж. Каждый матч Конте на посту Челси, это плюс неделя, которая уйдет на разгребания его наследия в будущем
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