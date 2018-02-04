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Габулов пропустил три мяча от «Шарлеруа»

вчера, 22:39
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 3Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруаМатч завершен

«Брюгге» в рамках 25-го тура чемпионата Бельгии сыграл вничью с «Шарлеруа» со счетом 3:3. В воротах «Брюгге» весь матч отстоял российский голкипер Владимир Габулов.

Напомним, Габулов перешел в «Брюгге» в начале января. До этого 34-летний голкипер выступал за тульский «Арсенал».

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Все комментарии
vistory
vistory
сегодня в 00:20
Неплохо дебютировал.
eaguar
eaguar ответил drug01
вчера в 23:57
Многие "были" .... токма помнят о лучших.
Яшин , Дасаев ... сейчас Акинфеев на слуху.
Время пройдет ... герои времени останутся ... в памяти болел.
drug01
drug01
вчера в 23:51
Что то там наш Габулов Чудит? Ведь он игрок сборной.....был!
eaguar
eaguar ответил cska-78
вчера в 23:42
Не, там другое .... если только Заворотнюк предложит.
ХЭХЭ.
eaguar
eaguar ответил LOpp
вчера в 23:14
Габулов на ноль сыграл в Туле, а Акинфеев пропустил.
Хотя защитников из сборной в Арсенале нет, в отличии от ЦСКА.
Как то так .....
eaguar
eaguar
вчера в 22:59
Габулов - герой Тулы.
Ушел в клуб с нулевой защитой.
Освободил нашу зарплатную ведомость , чтоб было хоть как-то платить Дзюбе и Новосельцеву.

ХЭХЭ.
cska.78
cska.78 ответил LOpp
вчера в 22:55
LOpp:
Габулов. 13 мячей за 5 матчей. Акинфеев. 43 матча в ЛЧ. бедная наша сборная.
Семьлихов за 1 матч 7 пускает :)
bosun
bosun
вчера в 22:53
Надо на мельдоний проверить
Saang
Saang
вчера в 22:53
Вованыч, все очень хреново...
cska plus
cska plus
вчера в 22:53
Да что за непруха.
bosun
bosun
вчера в 22:53
Стыдоба
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:52
Ключевая фраза: ".....весь матч отстоял российский голкипер..", а надо было играть, тогда бы ворота были сухими.
Крейсер
Крейсер
вчера в 22:52
Что-то пошло не так.
LOpp
LOpp
вчера в 22:50
Габулов. 13 мячей за 5 матчей.
Акинфеев. 43 матча в ЛЧ.

бедная наша сборная.
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:44
Володя, не падай духом!
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