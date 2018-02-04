Габулов пропустил три мяча от «Шарлеруа»

«Брюгге» в рамках 25-го тура чемпионата Бельгии сыграл вничью с «Шарлеруа» со счетом 3:3. В воротах «Брюгге» весь матч отстоял российский голкипер Владимир Габулов.
Напомним, Габулов перешел в «Брюгге» в начале января. До этого 34-летний голкипер выступал за тульский «Арсенал».
Яшин , Дасаев ... сейчас Акинфеев на слуху.
Время пройдет ... герои времени останутся ... в памяти болел.
Яшин , Дасаев ... сейчас Акинфеев на слуху.
Время пройдет ... герои времени останутся ... в памяти болел.
ХЭХЭ.
ХЭХЭ.
Хотя защитников из сборной в Арсенале нет, в отличии от ЦСКА.
Как то так .....
Хотя защитников из сборной в Арсенале нет, в отличии от ЦСКА.
Как то так .....
Ушел в клуб с нулевой защитой.
Освободил нашу зарплатную ведомость , чтоб было хоть как-то платить Дзюбе и Новосельцеву.
ХЭХЭ.
Ушел в клуб с нулевой защитой.
Освободил нашу зарплатную ведомость , чтоб было хоть как-то платить Дзюбе и Новосельцеву.
ХЭХЭ.
Акинфеев. 43 матча в ЛЧ.
бедная наша сборная.
Акинфеев. 43 матча в ЛЧ.
бедная наша сборная.