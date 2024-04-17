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Аршавин: «Венгер очень много внимания уделял моделированию игры»

сегодня, 17:12

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от работы с экс-тренером команды Арсеном Венгером.

Каких качеств не хватило Арсену Венгеру, чтобы попасть в мой топ-3 тренеров, с которыми работал? Венгер — великий, без вопросов! Я же выделил тех тренеров, с которыми добился успеха (Гус Хиддинк, Юрий Морозов и Дик Адвокат — прим. ред.). Это не значит, что Арсен хуже Гуса или Дика. Просто так сложилось в моей карьере.

У Венгера какая философия? Он больше любит молодых футболистов, с ними ему проще работать. А я перешел в «Арсенал» в 27 лет. Если говорить о тренировочном процессе, мне ближе то, что практиковали Хиддинк и Адвокат. «Квадратики», упражнения на держание мяча, удары по воротам, ну и дальше футбольчик. Всё! На мой взгляд, оптимальный вариант.

А Венгер очень много внимания уделял моделированию игры, отработке комбинаций без сопротивления. На футбол иногда времени не оставалось. Бывало, в конце тренировки даст серию рывков — и уходим в раздевалку. А я думаю: «Лучше бы в футбол поиграли». Хотя бы поперек поля. Или от штрафной до штрафной. Да разные есть форматы...

В итоге, что получалось? Если ты не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться — и ни разу не сыграть в футбол! Мне такой подход непонятен.

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Все комментарии
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 18:30
Венгера все помнят, особенно игроки Арсенала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:31
У каждого свои методы достижения цели...
Гость
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