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Тренер «Мохаммедана» Чернышов не против возглавить клуб Первой лиги

вчера, 15:39

Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов высказался на тему своего будущего.

Сейчас мне должны предложить новый контракт в «Мохаммедане», я его буду изучать. Победа в индийской I-лиге даёт свои плоды — ко мне проявляют интерес клубы из Азии. В футболе всё движется очень быстро и строить долгосрочные планы в нашей работе нельзя. Может поступить предложение, от которого нельзя будет отказаться.

Готов ли я пойти в клуб российской Первой лиги? Да, я бы хотел вернуться в Россию, но на определённых условиях. Это должен быть клуб, который ставит перед собой задачу выхода в РПЛ.

По итогам нынешнего сезона «Мохаммедан» под руководством российского специалиста вышел в индийскую Суперлигу.

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q3ymyzua5hdv
q3ymyzua5hdv
вчера в 15:52
В любом случае себя он уже зарекомендовал
Гость
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