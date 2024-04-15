Тренер «Мохаммедана» Чернышов не против возглавить клуб Первой лиги

Главный тренер «Мохаммедана» высказался на тему своего будущего.

Сейчас мне должны предложить новый контракт в «Мохаммедане», я его буду изучать. Победа в индийской I-лиге даёт свои плоды — ко мне проявляют интерес клубы из Азии. В футболе всё движется очень быстро и строить долгосрочные планы в нашей работе нельзя. Может поступить предложение, от которого нельзя будет отказаться.