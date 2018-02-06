Широков: «После ЧМ у Смолова будет возможность уехать и в клуб посильнее „Боруссии“»

Бывший капитан сборной России Роман Широков в эфире передачи «Футбол России» поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего российской сборной и «Краснодара» Фёдора Смолова в европейский клуб:

«Смолову не повезло в том плане, что „Краснодар“ не вышел в основную сетку Лиги Европы и европейские клубы не видели его. Осенние матчи за сборную России он провёл хорошо. Ему хотелось бы уехать, но сейчас возможности не было. Думаю, на чемпионате мира у него будет возможность показать себя и уехать в даже более сильный клуб, чем „Боруссия“».