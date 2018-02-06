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Широков: «После ЧМ у Смолова будет возможность уехать и в клуб посильнее „Боруссии“»

сегодня, 04:39

Бывший капитан сборной России Роман Широков в эфире передачи «Футбол России» поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего российской сборной и «Краснодара» Фёдора Смолова в европейский клуб:

«Смолову не повезло в том плане, что „Краснодар“ не вышел в основную сетку Лиги Европы и европейские клубы не видели его. Осенние матчи за сборную России он провёл хорошо. Ему хотелось бы уехать, но сейчас возможности не было. Думаю, на чемпионате мира у него будет возможность показать себя и уехать в даже более сильный клуб, чем „Боруссия“».

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Все комментарии
DVOK68
DVOK68
сегодня в 12:44
Это да.Игроки из команд призёров ЧМ всегда котируются достаточно высоко.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 12:28
Не понимаю, он всегда таким дурачком был, или после завершения карьеры стал ?
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:23
Надо было уходить в Вест Хэм зимой, а если бы на ЧМ сильно выступил, то в более сильный клуб и летом можно было бы перейти.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:11
смолов все еще на чемоданах сидит? ждет приглашения в клуб "получше Боруссии"? заневестился, но что-то женихов не видать!
Egorium
Egorium
сегодня в 12:10
После чемпионата мира Смолов поедет в Тюмень.
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 11:51
Смолов с детства мечтает стать чемпиком с Ньюкаслом
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 11:40
    Мельгарехо
    Мельгарехо
    сегодня в 11:40
    ну очевидно же, летом Левандовски уходит из Баварии в Реал, и его место займет Смолов.
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 11:38
    Чёта Широков сам так никуда не уехал ?)
    Мельгарехо
    Мельгарехо ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 11:38
    ПерекатиПоле:
    Феде послезавтра 28 лет стукает. После ЧМ он так же никому не нужен будет из грандов. Уйдёт в какой нибудь середняк.
    в середняк вроде зенита?
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 11:28
    Фёдор сам знает, что делает. Главное посла рядом нет. ЧМ, дополнительный стимул для напа и всей команды, чтобы проявить, доказать себя, чего стоит футболист...Если конечно "43 " и "высокоинтеллектуальное лицо", не спустят в писуар сборную и не похоронят мечту Фёдора..)
    Kresi frok
    Kresi frok
    сегодня в 11:12
    С точностью да наоборот, росия опозорться, после чего он даром никому нужен не будет. Если новость про Сёнси была не утка, то зря он не согласился. Это потолок Феди - не больше, не меньше.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:07
    Ага, типа на ЧМ наши всех порвут... Как бы сборной ФНЛ не пришлось играть, т.к. все нынешние сборники под допингом. Какую-нить комиссию им недолго состряпать...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:00
    Ну хочет человек поиграть за БУГРОМ, так пусть играет. И правильно Федя сделал, что свою мечту хочет осуществить после ЧМ.
    Saang
    Saang
    сегодня в 10:56
    Без обид - но где Смолов а где Боруссия...
    Борисыч1
    Борисыч1
    сегодня в 10:36
    А зачем вообще уезжать?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 10:26
    Феде послезавтра 28 лет стукает.
    После ЧМ он так же никому не нужен будет из грандов.
    Уйдёт в какой нибудь середняк.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 10:16
    После позора на ЧМ Смолова даже Краснодар выставит на трансфер.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 10:06
    После ЧМ ему 29 практически будет, Вася, то есть Рома. Проснись и пой. Чарли после 15 голов подряд в АПЛ в 29 гранды не заинтересовал уже.
    Палыч82
    Палыч82
    сегодня в 10:02
    На чемпионате мира то можно сверкнуть, но пока в клубном футболе, как Левандовски голы штамповать не будет вряд ли и Боруссии (любой) приглянется
    Amsterdamsche Ajax
    Amsterdamsche Ajax
    сегодня в 09:48
    Ага, в Реал или Барселону.
    loko7
    loko7
    сегодня в 09:29
    Если провалится сборная, а вероятность очень велика, то даже Вест Хэму он уже будет неинтересен.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 08:42
    Если не провалит
    Gianfranco Zola
    Gianfranco Zola
    сегодня в 08:16
    Дальше Питере вряд ли.
    Игорь Копытько
    Игорь Копытько
    сегодня в 08:14
    очень спорно , нужно ехать пока зовут , на чм сборная может вообще ничего не показать и тогда так и останется в нашем болоте или максимум Турция что в принципе одно и тоже , Феде не 18 и даже не 22 время уходит . Желаю нашей сборной только побед и удачи и на чм , и чтобы Федя забил побольше , но мое мнение нужно было уезжать сейчас потому что в Реал не позовут точно а после чм и в европпу могут не позвать разве что в Брюгге
    Василий Пупкин
    Василий Пупкин
    сегодня в 08:01
    В "Реал", шо ле???
    grafff
    grafff
    сегодня в 07:59
    Хоть бы в Боруссию, посильнее может и не быть
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:28
    Дело за малым: показать себя.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:22
    Не могу понять,зачем Феде уезжать в клуб постльнее Боруссии?Чтобы на лавку сесть? Боруссия и клубы этого же уровня самое то для него.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 07:20
    В тот же ,Рома,что и ты
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