Галлас: «Надеюсь, у сборной России получится выйти из группы на домашнем ЧМ»

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас, побывавший в Москве на Кубке Легенд и посетивший прошлым летом Кубок Конфедераций, выразил уверенность в том, что Россия идеально проведёт ЧМ-2018. Экс-игрок «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала» также высказался о перспективах российской команды на предстоящем мундиале:

«Думаю, самое важное для вашей сборной – профессиональный рост и совершенствование. Не знаю, какая у вас цель на этом турнире, но полагаю, России важно выйти из группы. Это будет очень значимо для самих футболистов и для поклонников сборной. Надеюсь, у вашей команды это получится, но всегда нужно совершенствовать свою игру. А для этого необходимо плотно работать и в клубах, и с федерацией – выстраивать команду. Никогда и ничего не приходит в одно мгновение. Тем не менее, считаю, что домашний статус турнира должен помочь российской сборной.

Знаю ли кого-нибудь из игроков сборной России? Честно признаться, после завершения карьеры я не столь пристально слежу за российским футболом. Так что не могу выделить кого-то. Но думаю, я, как и многие другие, узнаю их имена после чемпионата мира.

Конечно, помню тех, с кем пересекался в игровые годы! Я играл с Алексеем Смертиным, Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко. Иногда приходилось играть и против них».