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Галлас: «Надеюсь, у сборной России получится выйти из группы на домашнем ЧМ»

сегодня, 07:02

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас, побывавший в Москве на Кубке Легенд и посетивший прошлым летом Кубок Конфедераций, выразил уверенность в том, что Россия идеально проведёт ЧМ-2018. Экс-игрок «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала» также высказался о перспективах российской команды на предстоящем мундиале:

«Думаю, самое важное для вашей сборной – профессиональный рост и совершенствование. Не знаю, какая у вас цель на этом турнире, но полагаю, России важно выйти из группы. Это будет очень значимо для самих футболистов и для поклонников сборной. Надеюсь, у вашей команды это получится, но всегда нужно совершенствовать свою игру. А для этого необходимо плотно работать и в клубах, и с федерацией – выстраивать команду. Никогда и ничего не приходит в одно мгновение. Тем не менее, считаю, что домашний статус турнира должен помочь российской сборной.

Знаю ли кого-нибудь из игроков сборной России? Честно признаться, после завершения карьеры я не столь пристально слежу за российским футболом. Так что не могу выделить кого-то. Но думаю, я, как и многие другие, узнаю их имена после чемпионата мира. 

Конечно, помню тех, с кем пересекался в игровые годы! Я играл с Алексеем Смертиным, Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко. Иногда приходилось играть и против них».

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:38
...встречать и ублажать у нас умеют,икорка,водочка,девочки!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 10:36
Каждый, как может подкалывает усатого.
denmig
denmig
сегодня в 10:16
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок!
Гуливер
Гуливер
сегодня в 09:32
шоколадка прав,хорошим игроком был
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 08:32
много видать заплатили, чтоб вроде как подлизал, но с похвалой
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