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Врач «Динамо»: «Панченко восстанавливается с небольшим опережением графика»

вчера, 14:27

Врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии нападающего команды Кирилла Панченко, продолжающего свое восстановление после серьезной травмы колена. Два дня назад футболист приступил к тренировкам в общей группе «бело-голубых».

«Восстановление идёт абсолютно по плану и по той программе, которая была нами разработана сразу после операции в Италии. Травма у него непростая, так называемая сочетанная, потому что у него не только крестообразная связка была повреждена, но и боковая. Поэтому и операция, которую проводил профессор Мариани, была весьма сложная и ёмкая.

Не хочется лукавить, но Кирилл, тьфу-тьфу-тьфу, идёт даже с небольшим опережением этой программы и уже вернулся в общую группу. Самое главное для нас то, что мы видим работу его колена в полном объёме, что после любых нагрузок оно остаётся таким же, какое было до нагрузки, а мышечный объём массы бедра растёт. Это, конечно, радует и нас, и самого Кирилла. Надеемся, что к началу чемпионата он полностью завершит весь реабилитационный цикл и порадует нас своими классными голами».

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 19:07
Unoejik, и за какое слово ты мне бан дал? за "юношу"? что за правила такие ??
Bekelman55
Bekelman55 ответил Gotlib
вчера в 17:43
Gotlib:
С таким усилением точно не вылетим,тем более Тосно на ладан дышит.
Очень бы хотелось . Если сами привозить не будут поражения. как в матчах с Амкаром и Уралом. то точно не вылетят
Gotlib
Gotlib
вчера в 17:17
С таким усилением точно не вылетим,тем более Тосно на ладан дышит.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:20
Уже хорошо!
Sem25
Sem25 ответил Bekelman55
вчера в 14:59
Bekelman55:
Давай. Кирюха! Ох и тройка в атаке должна быть крутая ))
Хохлов играет с двумя опорниками. В стартовом составе "тройки" в атаке точно не будет.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 14:33
Давай. Кирюха! Ох и тройка в атаке должна быть крутая ))
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