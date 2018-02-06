Врач «Динамо»: «Панченко восстанавливается с небольшим опережением графика»

Врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии нападающего команды Кирилла Панченко, продолжающего свое восстановление после серьезной травмы колена. Два дня назад футболист приступил к тренировкам в общей группе «бело-голубых».

«Восстановление идёт абсолютно по плану и по той программе, которая была нами разработана сразу после операции в Италии. Травма у него непростая, так называемая сочетанная, потому что у него не только крестообразная связка была повреждена, но и боковая. Поэтому и операция, которую проводил профессор Мариани, была весьма сложная и ёмкая.

Не хочется лукавить, но Кирилл, тьфу-тьфу-тьфу, идёт даже с небольшим опережением этой программы и уже вернулся в общую группу. Самое главное для нас то, что мы видим работу его колена в полном объёме, что после любых нагрузок оно остаётся таким же, какое было до нагрузки, а мышечный объём массы бедра растёт. Это, конечно, радует и нас, и самого Кирилла. Надеемся, что к началу чемпионата он полностью завершит весь реабилитационный цикл и порадует нас своими классными голами».