Дзюба и Новосельцев выйдут в основе «Арсенала» на матч с «Динамо» Тбилиси

Новички тульского «Арсенала» Артем Дзюба и Иван Новоселцьев выйдут в стартовом составе команды на контрольный матч с тбилисским «Динамо».
«Арсенал» Т: Левашов, Денисов, Хагуш, Новосельцев, Александров, Ивакин, Буранов, Аджоев, Ткачев, Дзюба, Максимов.
Оба игрока уже успели дебютировать за туляков, но сыграли по 20 минут встречи с «Лудогорцем» (0:1).
А вот и финальный свисток! Не удалось канонирам отыграться после пропущенного на 63-й минуте мяча. Результата вновь нет, но местами игра радовала глаза! Спасибо, что были с нами .
Проиграли таки легендарному Динамо Тбилиси .
А вот и финальный свисток! Не удалось канонирам отыграться после пропущенного на 63-й минуте мяча. Результата вновь нет, но местами игра радовала глаза! Спасибо, что были с нами .
Проиграли таки легендарному Динамо Тбилиси .
Важные такие в развалочку вальяжно в шубах и с сейфами в руках )))
Важные такие в развалочку вальяжно в шубах и с сейфами в руках )))