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Дзюба и Новосельцев выйдут в основе «Арсенала» на матч с «Динамо» Тбилиси

вчера, 16:48

Новички тульского «Арсенала» Артем Дзюба и Иван Новоселцьев выйдут в стартовом составе команды на контрольный матч с тбилисским «Динамо».

«Арсенал» Т: Левашов, Денисов, Хагуш, Новосельцев, Александров, Ивакин, Буранов, Аджоев, Ткачев, Дзюба, Максимов.

Оба игрока уже успели дебютировать за туляков, но сыграли по 20 минут встречи с «Лудогорцем» (0:1).

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Все комментарии
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 20:37
Ване Новосельцеву удачи! Наш парень
agidel2012
agidel2012
вчера в 20:13
не помогли Дзюба и Новосельцев Арсеналу, хотя по таким матчам судить рано. Надеюсь к 21 туру форму наберут
Морозовский
Морозовский ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 19:38
Ангел неБесГрешен:
Бывшие зенитовцы тащат Арсенал. Скоро в еврокубки попадет!
Им разрешили даже играть в Туле в лазурной форме! Будут продолжать славить "проект"!
Супервайзер
Супервайзер ответил eaguar
вчера в 19:22
eaguar:
90+' А вот и финальный свисток! Не удалось канонирам отыграться после пропущенного на 63-й минуте мяча. Результата вновь нет, но местами игра радовала глаза! Спасибо, что были с нами . Проиграли таки легендарному Динамо Тбилиси .
Не переживай, Саша. Товарняки - не показатель уровня команд. Грузин тоже надо уважить, ведь в Спартаке играет Джано)).
eaguar
eaguar ответил Супервайзер
вчера в 19:19
90+'
А вот и финальный свисток! Не удалось канонирам отыграться после пропущенного на 63-й минуте мяча. Результата вновь нет, но местами игра радовала глаза! Спасибо, что были с нами .
Проиграли таки легендарному Динамо Тбилиси .
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:08
Когда в прошлом году я был в Тбилиси, местные любители футбола утверждали, что Динамо Тбилиси практически больше нет. Арсенал играет с фантомом или клуб возродился?
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:48
давно пора в бой,а не протирать штаны
azures
azures
вчера в 18:02
Удаче Дзюбе во всем.
311
311
вчера в 17:57
10 игрочишек и Дзюба!)
Игорь Копытько
Игорь Копытько
вчера в 17:51
желаю Арсеналу хорошей игры и победы , а вот балаболу желаю от души всяческих неудач
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 17:50
Посмотрим какой будет итог матча с их участием.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:46
Бывшие зенитовцы тащат Арсенал. Скоро в еврокубки попадет!
eaguar
eaguar
вчера в 17:36
Kerri
Kerri
вчера в 17:35
Вот и увидим чего они на самом деле стоят.
Faustello
Faustello ответил eaguar
вчера в 17:29
eaguar:
У Дзюбы и Новосельцева цвета формы теперь красно-желтые , а не зенитовские .
Это временно, так то они лазурито форево )))
eaguar
eaguar ответил Faustello
вчера в 17:21
У Дзюбы и Новосельцева цвета формы теперь красно-желтые , а не зенитовские .
eaguar
eaguar
вчера в 17:18
Удачной тренеровки Арсенал .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:16
Желаю Артему и Ивану удачно сыграть за команду Арсенал
Faustello
Faustello
вчера в 17:12
spartach n1
spartach n1
вчера в 17:00
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:58
Игрочишки!))))
Faustello
Faustello
вчера в 16:56
Выйдут как в свое время Халк в рекламе???
Важные такие в развалочку вальяжно в шубах и с сейфами в руках )))
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