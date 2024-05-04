Куртуа вернулся в стартовый состав «Реала»

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вчера, 16:44

Вратарь впервые выйдет на поле после 335 дней отсутствия из-за травм. Бельгиец сыграет в матче 34-го тура Ла Лиги против «Кадиса».

Игра состоится сегодня в Мадриде. Начало в 17:15 по московскому времени.