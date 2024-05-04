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Куртуа вернулся в стартовый состав «Реала»

вчера, 16:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

Вратарь Тибо Куртуа впервые выйдет на поле после 335 дней отсутствия из-за травм. Бельгиец сыграет в матче 34-го тура Ла Лиги против «Кадиса».

Игра состоится сегодня в Мадриде. Начало в 17:15 по московскому времени.

Куртуа вернулся в стартовый состав «Реала»

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Куртуа Тибо
Перевод с Твиттер ФК «Реал» Фото: Официальный сайт УЕФА
Куртуа вернётся на поле в матче с «Кадисом»
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:23
....красава,отстоял на ноль, молодца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vova505
vova505 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:44
Спасибо за информацию
Заслужил Лунин однозначно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 17:43
Анчи сказал, что Лунина перед этим матчем.
vova505
vova505
вчера в 17:43
Интересно
Кого поставят в ворота в матче против Баварии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:06
Интересно, что за последние три матча это третий вратарь в составе - с "Сосьедадом" играл вратарь-тренер Кепа, с "Баварией" Лунин, сегодня Куртуа)
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:03
он сеточку там пришивал год, так что не прокатит)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:45
Сразу проверить ему между ног надо будет))
Гость
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