Куртуа вернулся в стартовый состав «Реала»

Вратарь Тибо Куртуа впервые выйдет на поле после 335 дней отсутствия из-за травм. Бельгиец сыграет в матче 34-го тура Ла Лиги против «Кадиса».
Игра состоится сегодня в Мадриде. Начало в 17:15 по московскому времени.
Вратарь Тибо Куртуа впервые выйдет на поле после 335 дней отсутствия из-за травм. Бельгиец сыграет в матче 34-го тура Ла Лиги против «Кадиса».
Игра состоится сегодня в Мадриде. Начало в 17:15 по московскому времени.
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