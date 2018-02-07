Клуб «Форталеса» представил комплект формы со смайликами

Колумбийский футбольный клуб «Форталеса» представил новый вариант формы со смайликами. Шорты выполнены в классических цветах клуба, а вот футболки украшены различного рода смайликами. В клубе пояснили, что таким образом они хотят привлечь внимание новых болельщиков, которые являются активными пользователями социальных сетей.

EL MEJOR UNIFORME DEL MUNDO:



HECHO POR EMOJIS 😁😮😎😀! https://t.co/2u14L3HKgx — Fortaleza C.E.I.F (@FortalezaCEIF) 5 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшее время представит новый комплект формы.