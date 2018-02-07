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Англия. Кубок 2017/2018, 4-й раунд, переигровка1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт КаунтиФонбет1.09918.5
Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургФонбет1.73.75
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.424.57.8
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта---
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар (до 19)Краснодар (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Реал М (до 19) (Мадрид)Реал М (до 19)---

Клуб «Форталеса» представил комплект формы со смайликами

сегодня, 00:23

Колумбийский футбольный клуб «Форталеса» представил новый вариант формы со смайликами. Шорты выполнены в классических цветах клуба, а вот футболки украшены различного рода смайликами. В клубе пояснили, что таким образом они хотят привлечь внимание новых болельщиков, которые являются активными пользователями социальных сетей.

Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшее время представит новый комплект формы.

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Все комментарии
cska.78
cska.78 ответил piercman
сегодня в 00:53
piercman:
лучше с этими смайликами 🐷🐖🐽
Тоже вариант :)
piercman
piercman ответил cska.78
сегодня в 00:53
cska.78:
Спартаку с пупсиками надо форму!
лучше с этими смайликами 🐷🐖🐽
cska.78
cska.78
сегодня в 00:31
Спартаку с пупсиками надо форму!
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