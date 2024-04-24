Мужчины выбирают розовый. Лучшие футбольные формы в этом цвете

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сегодня, 16:06

Вспоминаем о редких, но легендарных футболках.

Знаете ли вы, что всего сто лет назад розовый цвет считался мужским, а синий — женским? Красный означал воинственность и мужественность, а розовый воспринимался как более бледный оттенок красного, но в 40-х годах прошлого века в дело вмешались производители товаров и навязали нам текущее общественное мнение.

Впрочем, не так важно, к кому привязывают розовый, ведь этот цвет в любом случае прекрасен и отлично смотрится на футболистах.

Давайте вспомним команды, которые выходили на поле с такой цветовой гаммой.

«Лоха», сезон 2018/19

Да, как вы понимаете, не всегда розовый цвет делает форму красивой. Дизайнеры, вероятно, подумали, что, глядя на эти футболки, всем сразу же захочется купить креветок. А вам захотелось?

«Барселона», сезон 2018/19



Если внимательно присмотреться, то это вид с высоты на Эшампле — наиболее населённый район Барселоны.

Вот как этот район выглядит вживую:

«Арсенал», сезон 2022/23

Простой, чистый крой, красивый воротник и очень приятный бледно-розовый оттенок. Не хватает креативности, но это не критично. Мы тогда рассказывали о всех формах того сезона в АПЛ .

Женская сборная Шотландии, ЧМ -2019



Шотландия не выиграла ни одной игры и выбыла из турнира на групповом этапе, но запомнилась чувством стиля.

«Интер Майами», 2024

Эта форма, пожалуй, не только сейчас самая популярная в такой расцветке, но и самая красивая. Причина банальна — вы только посмотрите, как замечательно смотрится логотип спонсора по центру и нет надписей. Просто потрясающе. Футболки без титульных спонсоров всегда ценились болельщиками, это очень близко к идеалу. Месси возродил розовый в футболе.

«Парма», 2002 + 22/23

В 2002 году «Парма» выиграла Кубок Италии, победив мощный «Ювентус». В этой игре голкипер «крестоносцев» вышел на поле в розовой форме. Среди болельщиков эта футболка приобрела статус легендарной, поэтому спустя двадцать лет клуб решил сделать ремейк — на Буффоне смотрится замечательно.

«Гамбург», 1976/77



Кевин Киган на пути к «Золотому мячу», а «Гамбург» — к первому чемпионству в истории клуба. И этот путь они проделали в потрясающей форме, которая запомнилась на все времена. Воротник и титульный спонсор добавляют харизмы и креативности.

«Палермо»

Стоит обратить внимание, что в данном случае розовый — традиционный клубный цвет, поэтому выбрать из богатой истории какую-то одну футболку просто невозможно. Мы решили выбрать две — ту, в которой недавно позировала певица Дуа Липа и ту, которую «Палермо» показал в честь своего 120-летия.

«Ювентус», сезон 1997/98

Туринцы регулярно играют в таком цвете, но выберем все же ту форму, в которой команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Реалу».

«Оренбург», 2023/24

Поговаривают, что розовый клуб выбрал в честь своего бывшего главного тренера Марцела Лички, который часто появлялся в свитере такого цвета на матчах. Но это ведь не так важно, главное — результат!