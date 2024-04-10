Самые лёгкие часы в мире, которые носит Гвардиола, стоят 1,3 млн евро

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вчера, 23:31

В СМИ оценили стоимость часов, которые были у главного тренера «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:3).

На руке испанского специалиста были часы Richard Mille 27-01. Это эксклюзивное изделие, созданное брендом в честь известного теннисиста Рафаэля Надаля и выпущенное всего 50 экземплярами по всему миру. Их стоимость оценивается 1,3 млн евро. Richard Mille 27-01 — самые лёгкие механические часы в мире. Они изготовлены из таких материалов, как титан пятого класса, алюминий и литий. Общий вес Richard Mille 27-01 составляет 18,83 грамма.