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Самые лёгкие часы в мире, которые носит Гвардиола, стоят 1,3 млн евро

вчера, 23:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В СМИ оценили стоимость часов, которые были у главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:3).

На руке испанского специалиста были часы Richard Mille 27-01. Это эксклюзивное изделие, созданное брендом в честь известного теннисиста Рафаэля Надаля и выпущенное всего 50 экземплярами по всему миру. Их стоимость оценивается 1,3 млн евро. Richard Mille 27-01 — самые лёгкие механические часы в мире. Они изготовлены из таких материалов, как титан пятого класса, алюминий и литий. Общий вес Richard Mille 27-01 составляет 18,83 грамма.

Самые лёгкие часы в мире, которые носит Гвардиола, стоят 1,3 млн евро

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Все комментарии
bxvej5vt4q6m
bxvej5vt4q6m
сегодня в 06:47
А не вредно ли такой металлолом на теле носить?
Meg A snake
Meg A snake
сегодня в 05:42
ну такое, я бы и 130$ не дал за них...
balalay
balalay
сегодня в 05:19
переживает Пеп, вдруг тяжело будет из-за часов?
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:59
Пеп может себе позволить. Хотя не факт, что купил. Ему могли подарить.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:33
Мужик миллионер, может себе позволить и не такое…было бы удивительнее, если бы такие часы увидели на руках обычного работника стадиона.
Гость
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