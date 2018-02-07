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Коутиньо: «Невероятно делить раздевалку с теми, за чьей игрой смотрел по телевизору»

сегодня, 06:22

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился своими впечатлениями после первого месяца пребывания в каталонском клубе:

«Это просто непередаваемые ощущения, когда ты оглядываешь раздевалку и видишь вокруг Иньесту, Месси, Суареса, Бускетса и всех остальных. Это футболисты, чью игру я смотрел по телевизору и за которых играл на PlayStation, а теперь я делю с ними раздевалку. Это просто невероятно.

Андрес – гений, и для меня большая честь делить с ним раздевалку. Надеюсь, что многому у него научусь. Конечно, есть только один Иньеста. Я перешёл сюда, чтобы написать собственную историю и учиться у других выдающихся игроков.

Как и все остальные я считал, что Месси является лучшим игроком мира. Огромная честь, что теперь я играю вместе с ним. Смотреть за его игрой на тренировках и в матчах – невероятный опыт. Когда он поприветствовал меня, это был шок, ведь я впервые увидел, что это живой человек.

С Суаресом мы немного знакомы. Мы играли в Англии и постоянно проводили время вместе. До своего перехода я часто говорил с ним, и он помог мне освоиться здесь. Это невероятный футболист. Он постоянно забивает голы, прессингует соперника, сражается за мяч. Настоящая звезда».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:40
был лидером в Ливерпуле, а теперь стал подстилкой в Барсе. Можно бы было просто обо всём сказать,ну зачем вот эти дифирамбы?! Тем более,видно что Месси с "говницом",хотя как игрок может и гениальный. Переехал бы он в АПЛ,с него бы всю гениальность выбили за один сезон, пару раз прессанули в пределах правил, месяц бы лечился у психолога.
хотя Коуту в Испашке будет хорошо, жара, да и футбол такой, где больше кордебалета, после АПЛ,вообще расслабуха.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 12:37
Уж получше характером чем петушок ваш неймар
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 10:53
Ахах представляю какой у него контраст с ливером))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:22
во, я ж говорил, парень пошел за "самореализацией детских грез из ящика"))) да еще -28 лямов себе сделал... Ему же будет лучше, если он так и не поймет, какой он баран)) проще жить будет.
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 09:48
Лизун
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:19
Теперь его будут смотреть по телевизору
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:10
Это всегда так бывает когда переходишь из середнячка в топ-клуб. Но надо ему поскорее вливаться в команду и показывать тот высокий уровень игры который от него ждут.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 07:01
он только привыкает
-Ванек-
-Ванек-
сегодня в 06:59
дешевка коут оказался, но таких много
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 06:26
Хватит восторгов, об игре не забывай.
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