Коутиньо: «Невероятно делить раздевалку с теми, за чьей игрой смотрел по телевизору»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился своими впечатлениями после первого месяца пребывания в каталонском клубе:

«Это просто непередаваемые ощущения, когда ты оглядываешь раздевалку и видишь вокруг Иньесту, Месси, Суареса, Бускетса и всех остальных. Это футболисты, чью игру я смотрел по телевизору и за которых играл на PlayStation, а теперь я делю с ними раздевалку. Это просто невероятно.

Андрес – гений, и для меня большая честь делить с ним раздевалку. Надеюсь, что многому у него научусь. Конечно, есть только один Иньеста. Я перешёл сюда, чтобы написать собственную историю и учиться у других выдающихся игроков.

Как и все остальные я считал, что Месси является лучшим игроком мира. Огромная честь, что теперь я играю вместе с ним. Смотреть за его игрой на тренировках и в матчах – невероятный опыт. Когда он поприветствовал меня, это был шок, ведь я впервые увидел, что это живой человек.

С Суаресом мы немного знакомы. Мы играли в Англии и постоянно проводили время вместе. До своего перехода я часто говорил с ним, и он помог мне освоиться здесь. Это невероятный футболист. Он постоянно забивает голы, прессингует соперника, сражается за мяч. Настоящая звезда».