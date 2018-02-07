Фаббричини: «Конте у руля сборной Италии? Все возможно»

Комиссар Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини по-прежнему рассматривает Антонио Конте на роль главного тренера сборной Италии, хоть тот и не собирается покидать «Челси»:

«По контракту ему остается еще 18 месяцев. И даже несмотря на это, всё возможно. Любой тренер готов возглавить „Скуадру“, но в то же время бывают ситуации, которые могут им помешать.

Новый тренер сборной? Немногое изменилось за последние дни. Ди Бьяджо останется у руля и будет готовить команду к ближайшим двум матчам, а там посмотрим».