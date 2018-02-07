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Фаббричини: «Конте у руля сборной Италии? Все возможно»

вчера, 23:27

Комиссар Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини по-прежнему рассматривает Антонио Конте на роль главного тренера сборной Италии, хоть тот и не собирается покидать «Челси»:

«По контракту ему остается еще 18 месяцев. И даже несмотря на это, всё возможно. Любой тренер готов возглавить „Скуадру“, но в то же время бывают ситуации, которые могут им помешать.

Новый тренер сборной? Немногое изменилось за последние дни. Ди Бьяджо останется у руля и будет готовить команду к ближайшим двум матчам, а там посмотрим».

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Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 23:49
Да забирайте уже этого Тоху, пока он окончательно Челси не развалил!
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