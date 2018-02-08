Фелипе Андерсон тренируется в одиночестве из-за конфликта с Индзаги

Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон сегодня тренировался отдельно от остальной команды. Бразилец, скорее всего, не попадет в заявку на ближайший матч Серии А с «Наполи».

По данным итальянских СМИ, причиной тому стал серьезный конфликт Андерсона с главным тренером команды Симоне Индзаги. Хавбек вышел на 70-й минуте последнего поединка с «Дженоа» (1:2), но сыграл крайне неэффективно.

После игры в раздевалке между тренером и игроком началась перепалка. Индзаги сказал футболисту, что тот больше никогда не будет играть в его команде, в ответ на это Андерсон ответил: «Ты еще будешь просить меня вернуться».

Весь этот конфликт едва не перерос в драку, которую сумел предотвратить лишь Лукас Лейва, уведя из раздевалки своего импульсивного соотечественника.