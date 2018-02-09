Эквадорский «Эмелек» намерен арендовать Нобоа у «Зенита»

Эквадорский «Эмелек» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа.

Южноамериканский клуб хочет арендовать футболиста до лета. За это он готов заплатить 550 тысяч долларов. Кроме того, «Эмелек» в течение периода аренды готов сам платить зарплату Нобоа.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах, в которых сделал 4 результативные передачи.