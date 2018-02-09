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Эквадорский «Эмелек» намерен арендовать Нобоа у «Зенита»

сегодня, 09:22

Эквадорский «Эмелек» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа.

Южноамериканский клуб хочет арендовать футболиста до лета. За это он готов заплатить 550 тысяч долларов. Кроме того, «Эмелек» в течение периода аренды готов сам платить зарплату Нобоа.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах, в которых сделал 4 результативные передачи.

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Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 12:09
На повышение пойдёт
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
сегодня в 11:53
32-летний футболист в текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах, в которых сделал 4 результативные передачи.
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Такого креативного распасовщика вновь погубил зенит((
Nikola45
Nikola45
сегодня в 11:34
Конечно нужно отпустить и дать играть! Деньги небольшие но это тоже деньги!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:03
Я думаю Зенит отпустит Нобоа
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:31
Если Зенит позволит им.
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