«Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Шатова

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов все-таки продолжит карьеру в «Краснодаре». «Быки» возьмут 27-летнего футболиста в аренду до конца текущего сезона с последующим выкупом.
За аренду Шатова «Краснодар» заплатит 25 миллионов рублей. Полноценный трансфер игрока летом обойдется краснодарцам в 5 миллионов евро.
Ну это так написано было! Завтра ещё раз проверю по другим источникам!
Удачи тоже в просмотре!
Ну это так написано было! Завтра ещё раз проверю по другим источникам!
Удачи тоже в просмотре!
Наше руководство порой ну такие ДЭ..лы. Просто кошмар...
Наше руководство порой ну такие ДЭ..лы. Просто кошмар...
Осталось Олегу Шатову забить Гол " Обиды " в ворота фк Зенит. или сделать хороший пас в новой команде..
Осталось Олегу Шатову забить Гол " Обиды " в ворота фк Зенит. или сделать хороший пас в новой команде..
А у Вас кстати что за школа было, что каждое утро по 7.5 километров бегали? У нас такого не было, хоть и учился в восьмидесятых. А про детей так не говори, некрасиво!
А у Вас кстати что за школа было, что каждое утро по 7.5 километров бегали? У нас такого не было, хоть и учился в восьмидесятых. А про детей так не говори, некрасиво!