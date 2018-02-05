«Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Шатова

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05 февраля 2018, 19:28

Полузащитник «Зенита» все-таки продолжит карьеру в «Краснодаре». «Быки» возьмут 27-летнего футболиста в аренду до конца текущего сезона с последующим выкупом.

За аренду Шатова «Краснодар» заплатит 25 миллионов рублей. Полноценный трансфер игрока летом обойдется краснодарцам в 5 миллионов евро.