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«Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Шатова

05 февраля 2018, 19:28

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов все-таки продолжит карьеру в «Краснодаре». «Быки» возьмут 27-летнего футболиста в аренду до конца текущего сезона с последующим выкупом.

За аренду Шатова «Краснодар» заплатит 25 миллионов рублей. Полноценный трансфер игрока летом обойдется краснодарцам в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
Sueverny
Sueverny ответ Байкал-38 (раскрыть)
07 февраля 2018 в 09:37
Академгородок между Новосибирском и Бердском. Примерно посередине, может чуть ближе к Бердску. Вспомнил вот еще один природный катаклизм. Рано утром 31-го декабря 1995-го года в Омске шел дождь со снегом, сверкали в небе молнии хотя температура и была отрицательной. Примерно в 12-00 было уже -18 по Цельсию. Сразу после наступления Нового года температура упала до - 25 градусов. Утром 1-го было минус 30-ть. Так запомнил по субъективным причинам. А в Бердске я как ни странно был только несколько раз.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ time out (раскрыть)
06 февраля 2018 в 20:06
Чем-то сайт Матч тв напоминает... А я его терпеть не могу... Бееее...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Sueverny (раскрыть)
06 февраля 2018 в 12:56
Да я верю, просто удивительно, что бы уж до такой степени снега нет в Сибири. Кстати был несколько раз в Новосибе, и как то жил 2 недели на соревнованиях в Бердске 1988 году, вот там то снега завались всегда!
Sueverny
Sueverny ответ Байкал-38 (раскрыть)
06 февраля 2018 в 11:44, ред.
Меня коллеги немного не долюбливают (кроме дам) за излишнюю пунктуальность (университет, матфак, теоретическая кибернетика из кого угодно сделают сухарь). Но я не чемпион в это "виде спорта". "Рекордно тёплый ноябрь 2013 года в Омске стал первым в истории ноябрём со среднемесячной температурой выше 0 градусов." Источник - https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Омска/ Но случай что я описывал выше был более ранним. Минус 20-ть, ветер, снега нет. Не вру, нет такой привычки. Спасибо моим предкам. Вообще же я в Омске с дня рождения, и если жил немного на Урале, немного в Европейской части России, то это слабо существенно Омск - Новосибирск (6-ть полных лет в Академе), не очень большая разница... Только Обское море (водохранилище) и посреди его "Тайвань" отличают два города.
Sueverny
Sueverny ответ Sueverny (раскрыть)
06 февраля 2018 в 11:10
"Accidents will happen" также и недопонимание. Если это не на дороге, то дышу ровно. Мы собирались что то обсудить... Приступлю, только "вспомню все".
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 февраля 2018 в 07:45
Удачи. Ну теперь в футбол поиграть хоть можно. И до Сборной очень близко стало.
112910415
112910415
06 февраля 2018 в 05:40
снова станет футболистом!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Sueverny (раскрыть)
05 февраля 2018 в 22:48
Я уже посмотрел. В конце октября снег шёл, в ноябре почти каждый день и в декабре, но выпадало очень мало снега, а вот с 24 начались снегопады!
Ну это так написано было! Завтра ещё раз проверю по другим источникам!
Удачи тоже в просмотре!
Sueverny
Sueverny ответ Байкал-38 (раскрыть)
05 февраля 2018 в 22:39
Удачи в просмотре и поиске. Завтра обменяемся итогами. А я по старой привычке выкурю сигаретку, обдумаю "Что делать?" А точнее как жить до футбола... Если что-то придумаю - сообщу.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Sueverny (раскрыть)
05 февраля 2018 в 22:35
Так я миньку и жду, не ложусь! сейчас посмотрю погоду если найду.
Sueverny
Sueverny ответ Байкал-38 (раскрыть)
05 февраля 2018 в 22:33
Докладываю как на службе. Так было. Один раз за мои... сколько, сколько... 55-ть лет. Вот оно как получается. Проверить можно просто. У РосГидроМетЦентра есть сайт. Вполне достоверный. Завтра сам себя проверю, но Вы можете не откладывать. Сегодня какой футбол в программе? "Прямуха" только на МАТЧ-ТВ по мини. Пожалуй воздержусь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Sueverny (раскрыть)
05 февраля 2018 в 22:20
В Омске и только 30 декабря? верится с трудом. Ну спорить не буду, но это, что то невероятно. у нас в Иркутске всегда в конце октября уже лежит, бывает в начале ноября мало снегу, но уже к середине всё нормуль с этим.
m grazie
m grazie ответ морозз (раскрыть)
05 февраля 2018 в 21:56
Сюда на зенитовскую ветку манит всех спартаковских болельщиков, как .
Ravshan878
Ravshan878
05 февраля 2018 в 21:41
Вот и отлично ! Шатову набрать нужную форму ,забывать по большей мяча .Нам очень хотелось увидеть главное сборной страны .Я верю что он обезательно попадет домашний чм .
Duke_dp
Duke_dp
05 февраля 2018 в 21:40
Удачи Шатовшкам.
Наше руководство порой ну такие ДЭ..лы. Просто кошмар...
Sueverny
Sueverny ответ Байкал-38 (раскрыть)
05 февраля 2018 в 21:35
Город Омск, примерно 1996-й год. Холодрыга - минус 25-ть. Снега НЕТ. Ветер бросает тебе в лицо пыль, грязь, песок. Машина и та с трудом заводится по утру. Первый снег (устоявшийся) выпал только 30-го декабря. Энтузиасты даже не успели для детишек горку соорудить. Только после Нового года. В футбол тоже не поиграешь. Деньги и горючее есть - настроения нет.
морозз
морозз
05 февраля 2018 в 21:33
Запах Миллеровского газа ещё долго будет преследовать Олега, нужно много времени чтобы лёгкие очистились в Краснодарской дружеской атмосфере!
ermak6848
ermak6848
05 февраля 2018 в 21:27
ну вот и Прекрасно, что Договорились.
Осталось Олегу Шатову забить Гол " Обиды " в ворота фк Зенит. или сделать хороший пас в новой команде..
Байкал-38
Байкал-38 ответ Sueverny (раскрыть)
05 февраля 2018 в 20:58
Так я не понял где снега то не было зимой? Ты написал как будто про Сибирь, но я такого не помню за свою жизнь. В феврале 2007 в Иркутске дождь шёл и воробьи в лужах купались, но это было несколько дней, а так всегда снега хватало!
А у Вас кстати что за школа было, что каждое утро по 7.5 километров бегали? У нас такого не было, хоть и учился в восьмидесятых. А про детей так не говори, некрасиво!
denmig
denmig
05 февраля 2018 в 20:56
Меняйте браузеры на другие! Это поможет!
Sueverny
Sueverny ответ Байкал-38 (раскрыть)
05 февраля 2018 в 20:49
Год точно не назову, но детки в школе уже учились. Так что ориентировочно - конец 90-х. Могу звякнуть им в Питер, но только не поймут. Да и не вспомнят, возможно, событие. Меня то вспомнят. Топят за Реал (Мадрид), на все наши клубы им плевать с высоты Исакиевского собора. Чуть хуже чем с Эйфелевой башни (Это к Владимиру Семеновичу Высоцкому), Но точность попадания гарантирую. Как и то что по утру пробегали примерно 7.5 км зимой в старших классах школы. Никто не заставлял. А отечественный футбол их не интересует, увы.
номер 12
номер 12 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
05 февраля 2018 в 20:45
А можно ссылку?
nikolah
nikolah
05 февраля 2018 в 20:35
отпустите Олежу,должен заиграть в Краснодаре
Evilhuman
Evilhuman
05 февраля 2018 в 20:34
Ну чтож делать, спасибо Шатову за то что сделал для Зенита хороший игрок, на лавке сидеть не должен. Пусть лучше быкам пользу приносит
Фата лист
Фата лист
05 февраля 2018 в 20:15
Зенит многое потеряет...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Sueverny (раскрыть)
05 февраля 2018 в 20:12
А у тебя детки скулят? Боже мой, кто они у тебя? И когда это в Сибири зимой снега не было? Ты вообще о чём?
Миша Вилков
Миша Вилков ответ Некит_Зенит (комментарий удален) (раскрыть)
05 февраля 2018 в 20:08
У меня 3 разных закладки на соккер, старый сайт сом(которая отработала) старый сайт ру и новый сайт, заходи куда хочешь :)
Sueverny
Sueverny
05 февраля 2018 в 20:07
Краснодар приобретет. С большой долей вероятности. Да и кому нужна Северная Пальмира с ее климатом? Опять занесло снегом? Экспортируйте хоть в Сибирь. Хотя эта зима вполне снежная. Но было (давно уже) что детки скулят "Папа, а на Новый год тоже не будет снега?" Ответил - быть такого не может. Выпал и все замело.
Миша Вилков
Миша Вилков ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
05 февраля 2018 в 20:00
Да он 99% пользователей бесит :)
Миша Вилков
Миша Вилков ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
05 февраля 2018 в 19:58
На com приказала долго жить, а на ru работает еще :)
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