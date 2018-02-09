Марез вернулся к тренировкам в «Лестере»

Пресс-служба «Лестера» сообщила о возвращении полузащитника Рияда Мареза к тренировкам.
Напомним, что Марез пропустил несколько тренировок команды в знак протеста против того, что клуб отказался продавать его «Манчестер Сити» этой зимой.
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Пресс-служба «Лестера» сообщила о возвращении полузащитника Рияда Мареза к тренировкам.
Напомним, что Марез пропустил несколько тренировок команды в знак протеста против того, что клуб отказался продавать его «Манчестер Сити» этой зимой.