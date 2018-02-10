Мората: «Я очень счастлив в „Челси“. Но Мадрид – это Мадрид»

Нападающий «Челси» Альваро Мората, судя по всему, тоскует по «Реалу», который покинул минувшим летом, перейдя в лондонский клуб в поисках регулярной игровой практики. Отвечая на вопрос журналиста, поинтересовавшегося у Мораты в эфире передачи Espacio Reservado, готов ли тот вернуться в «Реал», испанец заявил следующее:

«Я должен уважать „Челси“, клуб очень старался, чтобы подписать меня. Я очень счастлив в „Челси“. Но Мадрид – это Мадрид».

Напомним, в данный момент игрок восстанавливается после травмы спины. Точные сроки восстановления испанца пока неизвестны, но он рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».